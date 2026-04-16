Metro CDMX HOY 16 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 16 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta con buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12, A y B. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.



Toma previsiones y planea tu… pic.twitter.com/QsgTk5qF0u — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

“Línea 3 no hay afluencia, andenes vacíos y aun así haciendo base en cada estación”

“Línea 3 tardas de 8 a 10 minutos por estación”

“Línea 3 más de 15 minutos esperando el metro”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso, además de presentar una dosificación de personas. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 8 viene haciendo base en cada estación desde que salió del túnel dirección Garibaldi”

“¿Otra vez la línea 8?"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea B presenta alta afluencia y un leve retraso de servicio

Línea 12 presenta alta afluencia

Línea A presenta leve retraso de servicio

Línea 2 presenta alta afluencia y leve retraso de servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:



Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/IoyKUJBbS7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

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LMCT