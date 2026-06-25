Fortalece la economía local

Xochimilco estrena embarcaderos renovados; beneficia a familias y turistas

Clara Brugada entrega obras de rehabilitación en tres embarcaderos de Xochimilco, CDMX. Con 84 mdp, se impulsa el turismo sustentable

El proyecto cuenta con una estricta certificación ambiental de cero emisiones gracias al uso de ecotecnologías y captación pluvial.
El proyecto cuenta con una estricta certificación ambiental de cero emisiones gracias al uso de ecotecnologías y captación pluvial. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Xochimilco, corazón lacustre de la Ciudad de México, renueva su rostro. Los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, puntos neurálgicos para el turismo y la vida local, abren sus puertas tras una profunda rehabilitación.

Esta inversión de 84 millones de pesos busca revitalizar la experiencia de visitantes y el sustento de miles de familias que dependen de sus canales y trajineras.

Rehabilitación abarca 19 mil metros cuadrados

La intervención abarcó 19 mil metros cuadrados, reconstruyendo 88 locales comerciales y renovando más de 10 mil metros cuadrados de pisos.

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Además, se instalaron 96 luminarias solares, se rehabilitaron fachadas y baños, y se mejoró la señalética y el mobiliario urbano. Un nuevo corredor turístico conecta estos puntos clave, facilitando el recorrido y la interacción.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estas obras son un paso firme hacia la “recuperación profunda de la ciudad lacustre y de la vida natural de Xochimilco”.

Obra cuenta con certificación cero emisiones netas

La obra, con certificación cero emisiones netas, incorpora materiales reciclados, sistemas de captación de agua de lluvia e infraestructura verde, incluyendo una Torre Hidrobotánica.

“Es posible reconciliar la ciudad con la naturaleza y construir sin destruir el planeta”, afirmó.

Las autoridades capitalinas buscan reconciliar el desarrollo urbano con la preservación de los ecosistemas reconocidos internacionalmente.
Las autoridades capitalinas buscan reconciliar el desarrollo urbano con la preservación de los ecosistemas reconocidos internacionalmente. ı Foto: Especial.

Brugada Molina enfatizó que la iniciativa beneficia directamente a remeros, comerciantes, productores y músicos, pilares de la economía local.

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para regenerar la zona lacustre, con planes para recuperar canales y ecosistemas, así como fortalecer las trajineras y profesionalizar los servicios turísticos, preservando el patrimonio cultural y ambiental de este tesoro capitalino.

Destacan valor ambiental de Xochimilco

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, resaltó el valor ambiental, cultural e histórico del sitio, reconocido por Ramsar, FAO y UNESCO, y la visión de un turismo sustentable.

Por su parte, Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Turismo local, destacó que la inversión del impuesto hotelero se reinvierte en las comunidades de remeros y chinamperos.

Bernardino Gómez, representante de Nuevo Nativitas, agradeció la obra, viéndola como una nueva etapa de crecimiento.

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JVR

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