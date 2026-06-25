Xochimilco estrena embarcaderos renovados; beneficia a familias y turistas

Xochimilco, corazón lacustre de la Ciudad de México, renueva su rostro. Los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, puntos neurálgicos para el turismo y la vida local, abren sus puertas tras una profunda rehabilitación.
Esta inversión de 84 millones de pesos busca revitalizar la experiencia de visitantes y el sustento de miles de familias que dependen de sus canales y trajineras.
Rehabilitación abarca 19 mil metros cuadrados
La intervención abarcó 19 mil metros cuadrados, reconstruyendo 88 locales comerciales y renovando más de 10 mil metros cuadrados de pisos.
Megabombas, drenaje y repavimentación: la estrategia de la GAM contra las lluvias
Además, se instalaron 96 luminarias solares, se rehabilitaron fachadas y baños, y se mejoró la señalética y el mobiliario urbano. Un nuevo corredor turístico conecta estos puntos clave, facilitando el recorrido y la interacción.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estas obras son un paso firme hacia la “recuperación profunda de la ciudad lacustre y de la vida natural de Xochimilco”.
Obra cuenta con certificación cero emisiones netas
La obra, con certificación cero emisiones netas, incorpora materiales reciclados, sistemas de captación de agua de lluvia e infraestructura verde, incluyendo una Torre Hidrobotánica.
“Es posible reconciliar la ciudad con la naturaleza y construir sin destruir el planeta”, afirmó.
Brugada Molina enfatizó que la iniciativa beneficia directamente a remeros, comerciantes, productores y músicos, pilares de la economía local.
Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para regenerar la zona lacustre, con planes para recuperar canales y ecosistemas, así como fortalecer las trajineras y profesionalizar los servicios turísticos, preservando el patrimonio cultural y ambiental de este tesoro capitalino.
Destacan valor ambiental de Xochimilco
La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, resaltó el valor ambiental, cultural e histórico del sitio, reconocido por Ramsar, FAO y UNESCO, y la visión de un turismo sustentable.
Por su parte, Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Turismo local, destacó que la inversión del impuesto hotelero se reinvierte en las comunidades de remeros y chinamperos.
Bernardino Gómez, representante de Nuevo Nativitas, agradeció la obra, viéndola como una nueva etapa de crecimiento.
Te puede interesar:
- Avalan que el Congreso y alcaldías difundan obras
- Recibirá el Fan Fest del Zócalo a asistentes de Marcha del Orgullo
- Se acabó el “no nos hacemos responsables” en la CDMX
- CDMX asegura Mundial 2026 gratis: iniciativa privada invierte 135 mdp
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR