Xochimilco estrena embarcaderos renovados; beneficia a familias y turistas

El proyecto cuenta con una estricta certificación ambiental de cero emisiones gracias al uso de ecotecnologías y captación pluvial.

Xochimilco, corazón lacustre de la Ciudad de México, renueva su rostro. Los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, puntos neurálgicos para el turismo y la vida local, abren sus puertas tras una profunda rehabilitación.

Esta inversión de 84 millones de pesos busca revitalizar la experiencia de visitantes y el sustento de miles de familias que dependen de sus canales y trajineras.

Rehabilitación abarca 19 mil metros cuadrados

La intervención abarcó 19 mil metros cuadrados, reconstruyendo 88 locales comerciales y renovando más de 10 mil metros cuadrados de pisos.

Además, se instalaron 96 luminarias solares, se rehabilitaron fachadas y baños, y se mejoró la señalética y el mobiliario urbano. Un nuevo corredor turístico conecta estos puntos clave, facilitando el recorrido y la interacción.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que estas obras son un paso firme hacia la “recuperación profunda de la ciudad lacustre y de la vida natural de Xochimilco”.

Obra cuenta con certificación cero emisiones netas

La obra, con certificación cero emisiones netas, incorpora materiales reciclados, sistemas de captación de agua de lluvia e infraestructura verde, incluyendo una Torre Hidrobotánica.

“Es posible reconciliar la ciudad con la naturaleza y construir sin destruir el planeta”, afirmó.

Las autoridades capitalinas buscan reconciliar el desarrollo urbano con la preservación de los ecosistemas reconocidos internacionalmente. ı Foto: Especial.

Brugada Molina enfatizó que la iniciativa beneficia directamente a remeros, comerciantes, productores y músicos, pilares de la economía local.

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para regenerar la zona lacustre, con planes para recuperar canales y ecosistemas, así como fortalecer las trajineras y profesionalizar los servicios turísticos, preservando el patrimonio cultural y ambiental de este tesoro capitalino.

Destacan valor ambiental de Xochimilco

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, resaltó el valor ambiental, cultural e histórico del sitio, reconocido por Ramsar, FAO y UNESCO, y la visión de un turismo sustentable.

Por su parte, Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Turismo local, destacó que la inversión del impuesto hotelero se reinvierte en las comunidades de remeros y chinamperos.

Bernardino Gómez, representante de Nuevo Nativitas, agradeció la obra, viéndola como una nueva etapa de crecimiento.

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JVR