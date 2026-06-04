Dan “chaineada” a embarcadero de Cuemanco

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó las remodelaciones integrales del Embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, las cuales estuvieron a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y tuvieron una inversión de 90 millones de pesos.

En conferencia, la mandataria destacó los trabajos en este sitio y en el espacio similar de Nativitas, para el cual destinaron 90 millones de pesos. Así, las dos obras rumbo al Mundial de Futbol tuvieron un costo de 174 millones de pesos.

“No se había hecho una inversión pública así, desde hace mucho tiempo. Reconstruimos prácticamente desde cero los embarcaderos y el mercado.

El Dato: A lo largo de 25 millones de metros cuadrados de Área Natural Protegida en Xochimilco existen 844 especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas.

“Éste es un espacio digno, funcional, atractivo, que mejora la experiencia de clientes y visitantes; fortalece la actividad económica, impulsa las ventas y genera mayores ingresos para estos negocios”, apuntó Brugada Molina.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las obras en Cuemanco beneficiarán a más de dos mil familias, 216 trajineras y a más de medio millón de visitantes que acuden cada año a Xochimilco.

La Jefa de Gobierno destacó además la intervención de más de 50 mil metros cuadrados y la construcción de 162 locales comerciales: 74 en Cuemanco y 88 en Nativitas; asimismo, resaltó la instalación de luminarias LED alimentadas con energía solar.

Durante su intervención, la titular de Sedema, Julia Álvarez Icaza Ramírez, celebró que la obra en Cuemanco es la primera infraestructura pública del país con cero emisiones netas contaminantes.

Como parte del proyecto, el Gobierno local sembró 55 mil plantas, de las que 40 mil atraen a polinizadores como abejas, mariposas y colibríes; también rehabilitó 15 mil metros cuadrados de áreas verdes e infraestructura hídrica.

El presidente de la Mesa Directiva del Mercado de Artesanías de Cuemanco, Gerudiel Aguilar Tejeda, señaló que la remodelación representa una oportunidad para atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante la época del Mundial de Futbol 2026.

NO MÁS AGUAS RESIDUALES. Durante la presentación, Brugada Molina anunció que inició una estrategia para frenar las descargas de aguas residuales hacia los canales de Xochimilco, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la zona.

La mandataria local anunció que en las próximas semanas dará a conocer un plan para rescatar los canales y el sistema lacustre de Xochimilco para garantizar la sustentabilidad hídrica de la capital.

“Si nosotros culminamos nuestro periodo de gestión con la recuperación de la ciudad lacustre, es decir, con la recuperación de Xochimilco y sus canales, nos daremos por bien servidos. Porque ése es el mejor legado que podemos dejar”, señaló en la conferencia.

La Jefa de Gobierno agregó que tomará acciones para la conservación del ajolote, como un laboratorio público para la preservación de éste, la recuperación de 30 sitios chinamperos para su reintroducción y la construcción del Santuario del Ajolote en el Parque Ecológico de Xochimilco, que abrirá en los próximos meses.