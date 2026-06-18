CDMX asegura Mundial 2026 gratis: iniciativa privada invierte 135 mdp

La Ciudad de México garantiza que el Mundial de Futbol 2026 llegue a todos sus habitantes sin costo para el erario público. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció un acuerdo con más de 30 empresas que aportarán al menos 135 millones de pesos para cubrir los derechos de transmisión de los partidos.

Esto permite 18 Festivales Futboleros gratuitos en espacios públicos de la capital, llevando la emoción del torneo a las 16 alcaldías.

Brugada Molina destacó que el convenio asegura que “los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros no le costarán un solo peso al presupuesto público de la ciudad”.

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Agradeció a los patrocinadores por entender que “el fútbol es más que un espectáculo: es identidad, comunidad y pasión colectiva”.

La mandataria subrayó el compromiso de su gobierno con el uso responsable de los recursos y la confianza de la iniciativa privada, afirmando que “cuando hay transparencia, reglas claras y objetivos comunes, la colaboración genera enormes beneficios sociales".

La Ciudad de México se consolida como una sede destacada del Mundial, al asegurar logística de movilidad y seguridad.

El Fan Fest del Zócalo, el más grande del Mundial, ha recibido a más de medio millón de personas, sumándose a los 18 festivales que ayer congregaron a más de 130 mil. Más de 35 mil servidores públicos han garantizado el éxito organizativo.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, precisó que la inversión total para los Festivales Futboleros asciende a 180 millones de pesos, de los cuales 135 millones serán reintegrados por los patrocinadores.

Arturo Luna, de Visa México, enfatizó que el Mundial2026 representa una oportunidad económica, con más de 600 mil micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) aceptando pagos digitales. La aceptación de pagos digitales en el transporte público capitalino para visitantes extranjeros permanecerá como un legado post-Mundial.

Esta colaboración público-privada, reconocida por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, y Guillermo de la Mora, de HostCity CDMX, demuestra que invertir en deporte es invertir en el presente y futuro de la comunidad, generando beneficios duraderos y experiencias colectivas.

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JVR