Se acabó el “no nos hacemos responsables” en la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y al Código Penal local para obligar a los estacionamientos públicos a asumir las responsabilidades derivadas del servicio de guarda y custodia de vehículos que ofrecen a millones de usuarios cada año.

La modificación legal busca terminar con una práctica ampliamente extendida en centros comerciales, hospitales, corporativos, hoteles, aeropuertos y otros inmuebles, donde los operadores colocan avisos en los que pretenden deslindarse de cualquier responsabilidad por robo total o parcial de vehículos, sustracción de autopartes, pérdidas o daños ocasionados a las unidades mientras permanezcan bajo custodia del establecimiento, eliminando esquemas que durante años permitieron trasladar prácticamente todo el riesgo al consumidor pese al pago del servicio.

Con las nuevas disposiciones, los estacionamientos deberán contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil o una fianza vigente que respalde a los usuarios. Además, estarán obligados a exhibir de manera visible información que acredite la existencia de dichas coberturas, así como las responsabilidades que les impone la ley. Las nuevas medidas obligarán a operadores del sector como Copemsa, PARE, WePark, Ranver, Gante, Eli Park, GEDA Parking, Kronos Park, Carce, Grupo DICEX Parking, Servipark, Parking Systems, Parkeo, Deprisa, Indi Park, Park Auto, AccessOne, y más que falten, así como a los estacionamientos administrados directamente por centros comerciales, hospitales, hoteles, edificios corporativos, centros de entretenimiento, terminales de transporte, aeropuertos y desarrollos inmobiliarios que cobran por el servicio de resguardo vehicular.

Representando todo esto como uno de los cambios regulatorios más relevantes para la industria en años. Quedará por verse si la aplicación de la norma también abre la puerta a una revisión más amplia sobre otros daños que frecuentemente reportan los usuarios, incluyendo afectaciones mecánicas derivadas de infraestructura instalada dentro de estacionamientos, como topes, reductores de velocidad o las llamadas “boyas” metálicas que en algunos casos generan impactos severos en suspensiones, amortiguadores, rines y componentes inferiores de los vehículos. El reto ahora será evitar que la nueva regulación termine rodeada de excepciones, cláusulas o vacíos legales que permitan a algunos operadores y aseguradoras de la AMIS, mantener prácticas de evasión de responsabilidad y claro que esto debió también regular tarifas que ahora son exorbitantes. Lejos quedó aquello cuando el legislador local Pedro Haces Lago, presentó una iniciativa para que todos los estacionarios otorguen una hora gratis a clientes que consumen en algún local, algunas lo hacen pero otras prefieren voltear a otro lado.

Ranking Ferroviario. Conforme avanzan las primeras licitaciones del Plan Ferroviario Nacional, también comienza a dibujarse el mapa de quienes construirán una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, las mayores adjudicaciones de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), encabezada por Andrés Lajous, han quedado en manos de grupos con amplia trayectoria como Grupo Carso con 27 mil 450 millones de pesos; el consorcio GAMI-AZVI-Recal, con 26 mil 686 millones; Mota-Engil, con 23 mil 995 millones, e ICA, con 23 mil 801 millones de pesos. En quinta posición se ubica la alianza integrada por RECSA, VISE y COMSA, con contratos acumulados por 11 mil 596 millones de pesos; seguida por el consorcio Calzada-ASCH-Rubau, con 3 mil 187 millones, y Jaguar-Idinsa-Aldesa, con 2 mil 826 millones de pesos. No obstante, dentro del sector se considera que las próximas licitaciones y proyectos asociados al Plan Ferroviario Nacional podrían modificar el orden del avance de la construcción de nuevos corredores de pasajeros.

Voz en off. Grupo PRODI de José Miguel Bejos presume su apuesta por Duro Felguera, que preside Eduardo Espinosa, que fue vista con escepticismo por más de uno. Y es que la histórica empresa española, fundada en 1858 y referente europeo en ingeniería industrial y energética, atravesaba una compleja situación financiera que incluso llevó a cuestionar su viabilidad futura. Sin embargo, la visión de largo plazo terminó imponiéndose. Hoy, tras la homologación judicial de su plan de reestructuración, la firma inicia una nueva etapa con mayor liquidez y, sobre todo, después de haber eliminado más de mil millones de euros en pasivos y contingencias que durante años limitaron su crecimiento. Duro Felguera cuenta actualmente con cartas de intención por cerca de 400 millones de euros para proyectos estratégicos en México, entre ellos el Proyecto Tula, una central de ciclo combinado desarrollada junto con Mota-Engil México...