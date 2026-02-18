SCJN declara constitucional el tope al aumento de rentas en la CDMX

El Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope al aumento de rentas en la Ciudad de México, que no debe superar a la inflación reportada el año anterior.
Durante la sesión de este miércoles, ocho ministros y ministras reconocieron la constitucionalidad del artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México para estabilizar las rentas en zonas de presión inmobiliaria por el fenómeno de la gentrificación.
