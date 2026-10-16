Casa de ‘El Negro’ Durazo será Universidad Rosario Castellanos, informa Gobierno de Sheinbaum

Uno de los fastuosos inmuebles que pertenecieron al exjefe de la policía capitalina, Arturo ‘El Negro’ Durazo, ubicado en Tlalpan, se convertirá en sedes de la Universidad Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional, para las que se invertirán alrededor de 150 mil millones de pesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que estos planteles beneficiarán directamente a los habitantes al sur de la Ciudad de México.

“Es una inversión de alrededor de 150 millones de pesos, quizá un poco más para las dos sedes y la inversión educativa es más o menos similar, es decir, ya para la operación de la sede. Es un terreno que está muy bien ubicado, principalmente para los pueblos de Tlalpan. Entonces van a ser los beneficiarios principales de esta universidad y de esta preparatoria”, destacó.

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, recordó que este inmueble fue uno de los aseguramientos hechos al configurarse el delito de defraudación fiscal por parte de Durazo y que, en su momento, pasó a formar parte de la Academia Mexicana de Ciencias, que se trasladará a otro inmueble y cederá el lugar para la sede universitaria y de educación media superior.

El terreno consta de una superficie de seis hectáreas y en su interior no sólo fue construida una casa principal, sino que también cuenta con una discoteca, hemiciclo con esculturas romanas, helipuertos, caballerizas, plazas de toros, galgodromo, casino, alberca, campo de tiro, dos lagos artificiales, sala para autos de colección, invernadero y diversas canchas deportivas.

“En la década de 1970 se construyó a los pies del Ajusco, en la Ciudad de México, un inmueble que se convertiría en un monumento a la corrupción y en una expresión de los excesos del poder del entonces jefe de la policía del Distrito Federal. Durante años, esta propiedad fue símbolo de opulencia, del abuso de autoridad y del dispendio de recursos públicos que caracterizó esos tiempos. Quienes se prestaron a la simulación y realizaron diversas operaciones ilegales para encubrir su origen y conservar la posesión de estos inmuebles, fueron descubiertos, lo que permitió que estos bienes fueran restituidos al patrimonio federal”, declaró.

Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, precisó que esta universidad iniciará actividades formales en 2027 para atender la alta demanda que se tiene al sur de la ciudad, y que a la fecha ya tiene en sus registros de futuros estudiantes a tres mil 67 jóvenes.

Actualmente se identifica a cinco mil 289 estudiantes que se trasladan desde Tlalpan a escuelas en Milpa Alta, que van a Magdalena Contreras, incluso Azcapotzalco y a Gustavo A. Madero.

Subrayó que aunado a la construcción del Bachillerato Nacional, este punto se convertirá en un “núcleo educativo” para dar cobertura educativa.

A la fecha, la Universidad Rosario Castellanos cuenta con una matrícula de 122 mil estudiantes, donde 63 por ciento de la comunidad es de mujeres. Con la modalidad a distancia se ha permitido el acceso a este nivel educativo para habitantes de mil 516 municipios del país.

Respecto al nivel medio superior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado recordó que la meta para ampliar el número de lugares ya creció a 400 mil en el sexenio.

Para el caso de la sede en Tlalpan, preció que su enfoque será la formación en la cultura y las artes, al contar con un tronco común enfocado en las artes plásticas, visuales, escénicas y musicales. Contará con capacidad para mil 200 estudiantes y recibirá una inversión de cien millones de pesos aproximadamente.

Por ahora, comentó, ya se tiene inscritos a 75 jóvenes que cursan sus estudios en una sede alterna en el Centro de Artes y Oficios de los pueblos en la alcaldía.

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FGR