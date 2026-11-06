Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) convocaron a bloqueos en diversas sedes a lo largo del día, además de que prevén un posible paro de labores.

De acuerdo con el reporte de autoridades capitalinas, los trabajadores del PJF protestan contra las nuevas evaluaciones de desempeño. Al corte del mediodía de este viernes, ya se registró un bloqueo frente al Edificio Sede Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, que afecta principalmente la circulación sobre avenida Eduardo Molina y la calzada Ignacio Zaragoza.

🚨Trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantienen un bloqueo sobre avenida Eduardo Molina, a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de San Lázaro, como parte de una manifestación.



La protesta genera complicaciones viales en el oriente de la CDMX; se… pic.twitter.com/4XBL05WncE — Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2026

En tanto, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda” bloquean vialidades cercanas a su plantel para exigir la expulsión de docentes señalados de conductas inapropiadas, y otras exigencias del estudiantado.

Otras manifestaciones se organizaron para este viernes 6 de noviembre. Estas son todas las que, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) están previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este viernes 6 de noviembre se prevé una marcha, siete concentraciones y una cita.

Marchas

EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD “ECOS” PARA EL BIENESTAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO: Se concentrarán en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” (Av. Félix Cuevas No. 540, Col. del Valle Sur, Alc. Benito Juárez) a las 10:00 con destino a Parque Acacias (Adolfo Prieto y José María Olloqui, Col. Acacias, Alc. Benito Juárez) y posterior retorno al punto de inicio. (Conmemoración del “Día Mundial del Ictus” mediante la “6.ª Caminata Nacional ECOS” para concienciar sobre prevención y detección oportuna; aforo aproximado de 100 personas)

Concentraciones

MIEMBROS DE LA COOPERATIVA EXCÉLSIOR, S.C. DE R.L. : Se concentrarán en el Edificio Histórico del Periódico Excélsior (Av. Bucareli No. 17, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Exigen conciliación y revisión jurídica por presunto fraude histórico en la venta de activos de 2006; no se descarta afectación de vialidades y se estima un aforo de 40 personas)

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 1 “GABINO BARREDA” : Se concentrarán en Prolongación División del Norte y Av. Muyuguarda (Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco) y en la Glorieta de Vaqueritos (Av. División del Norte y Canal de Miramontes, Col. San Bartolo el Chico, Alc. Tlalpan) a las 10:00. (Exigen expulsión de profesores señalados por acoso, optimización de inscripciones, reapertura de baños neutros, transparencia en obras y cese a represalias; posible afectación vial con un aforo de 50 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo de 45 personas)

SINDICATO DE BOMBEROS JUBILADOS Y ACTIVOS DE LA CDMX : Se concentrarán en la Plaza de la Constitución y Av. José Pino Suárez (Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:30. (Mesas de trabajo sobre pago y retroactivo de incremento salarial con la Dirección de Concentración Política; aforo de 50 personas)

SINDICATO DE RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN : Se concentrarán en Diversas Sedes del Poder Judicial de la Federación (Diversas Alcaldías) durante el día. (Posible paro de labores por descontento ante nuevas evaluaciones de desempeño; no se descarta afectación de vialidades con un aforo estimado de 200 personas)

PROYECTO FÉNIX LIBERTAS, A.C. : Se concentrarán en la Alameda Central (Av. Hidalgo y Dr. Mora, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Instalación de centro de acopio de herramientas e insumos para madres buscadoras; aforo de 30 personas)

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”: Se concentrarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) durante el día. (Exigen justicia para víctima de violencia; posibles afectaciones viales y apoyo de colectivas feministas con un aforo de 25 personas)

Citas Agendadas

VECINOS DE LA COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS: Se reunirán en el Consejo de la Alcaldía de Coyoacán (Pérez Valenzuela No. 159, Col. Santa Catarina, Alc. Coyoacán) a las 17:00. (Inconformes por construcción del INVI en Inglaterra No. 70 tras la caída de un árbol en la barda del jardín de niños Madreselva; aforo de 30 personas)

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