Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Domingo 8 de noviembre intenso para la capital del país debido a la larga lista de marchas, protestas y bloqueos que se esperan en varias de las principales avenidas y que complicarán el tráfico a lo largo de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan cinco concentraciones, nueve rodadas y 23 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México, algunos de las cuales podrían provocar afectaciones a la circulación vehicular.
Entre los puntos donde habrá concentraciones, citas, rodadas y eventos se encuentran el Monumento a la Madre, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y vialidades principales como Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Avenida Coyoacán, Calzada de Tlalpan y Avenida División del Norte, por lo que se prevé la afectación de la circulación vehicular en estas zonas durante el desarrollo de las actividades.
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Revisa la lista completa de movilizaciones, planea tu ruta, sal a tiempo y llega con bien a tu destino este fin de semana:
Colectivos en defensa de los derechos de los animales
Hora: 10:00
- Lugar: Sabino y Manuel Carpio, Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Llevarán a cabo el rodaje de un video sobre la campaña de conciencia social contra el maltrato animal
Aforo: 30
Vecinos de las colonias de Coyoacán en contra del proyecto del Skyline
Hora: 12:00
- Lugar: Foro Cultural “El Caracol” del Conjunto Urbano Tlalpan, Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, Col. Conjunto Urbano Tlalpan, Alc. Coyoacán
Demanda: Llevarán a cabo una asamblea para definir su primera acción de protesta en contra del megaproyecto inmobiliario denominado “SKYLINE Coyoacán”
Aforo: 50
Liberación Animal MX
Hora: 12:00 / 14:00
- Lugar: Alameda Central, Av. Hidalgo y Ángela Peralta, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: “Picnic vegano”, con el fin de fomentar la convivencia y el intercambio cultural; así como sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios del veganismo, tanto para la salud individual como para el bienestar del medio ambiente y el respeto hacia los animales
Aforo: 35
Colectiva hilos
Hora: 11:00
- Lugar 1: Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
Lugar 2: Jardín Hidalgo, Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán
Demanda: Evento político-cultural “Sangre de mi sangre”, orientado a visibilizar y denunciar la violencia de género a través del arte del tejido; así como a promover la creación de una red de apoyo emocional y comunitario para las víctimas de trata de personas y para los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición
Aforo: 25
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FGR