Con motivo de las comparecencias que se llevaron a cabo este día en el Congreso de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó un despliegue preventivo en las inmediaciones del recinto como lo ha hecho en comparecencia previas.

Como establece el protocolo, a solicitud de la Presidencia de la Mesa Directiva y para evitar la confrontación entre diversos asistentes al recinto, personal de la Policía Metropolitana estableció una línea de contención que permitió que no escalaran diversos conatos de conflicto y garantizar con ello la seguridad de todas las personas al interior y exterior del inmueble legislativo.

Desde la SSC se refrendó su compromiso de actuar con asertividad y firmeza, privilegiando en todo momento el diálogo, la prevención y el respeto a los derechos humanos.

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FGR