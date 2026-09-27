Jorge Romero acusa a Morena de abrir la puerta a censura de memes con reforma

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Morena de intentar abrir una vía para censurar memes, sátiras, parodias y caricaturas mediante la reforma en materia de propiedad intelectual que discute el Senado, por lo que exigió garantías expresas para proteger la libertad de expresión.

El dirigente panista centró sus cuestionamientos en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que una regulación sobre el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica y signos oficiales podría alcanzar contenidos críticos si su redacción permite interpretaciones amplias.

Durante su posicionamiento, Romero reconoció la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos de autores y creadores, aunque pidió establecer límites claros. “Lo que no vamos a permitir es que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno”, sostuvo.

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El dictamen aprobado en comisiones del Senado modificó el planteamiento original del artículo 403 Bis y estableció sanciones para quien utilice, a escala comercial, identidad gráfica institucional con el propósito de inducir al engaño y cometer un ilícito. La propuesta contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a 10 mil unidades de medida y actualización. El proyecto permanecía pendiente de votación en el pleno.

Romero sostuvo que el PAN busca incorporar salvaguardas específicas para periodistas, caricaturistas, ciudadanos y creadores, ante el riesgo que, desde su perspectiva, puede representar una norma sin excepciones suficientemente claras para contenidos de carácter crítico, satírico o humorístico.

Sobre el alcance de la discusión, el dirigente afirmó que una regulación mal diseñada podría incentivar el retiro de publicaciones o generar autocensura. “Un gobierno democrático tiene que soportar la crítica, la caricatura, el meme, la investigación periodística e incluso la burla más incómoda”, expresó.

Romero también recordó la discusión de 2025 sobre una iniciativa de telecomunicaciones que originalmente contempló la posibilidad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, disposición que finalmente quedó fuera del proyecto.

Como mensaje directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, Romero reclamó que las inconformidades frente a contenidos críticos obtengan respuesta mediante argumentos o resultados. “Si les molestan las críticas, respondan con resultados; si les incomodan los memes, dejen de dar motivos. Lo que no vamos a aceptar es que se pretenda resolver con amenazas legales lo que debe responderse con argumentos”, señaló el panista.

El presidente blanquiazul afirmó que sus bancadas defenderán en el Congreso disposiciones que impidan aplicar la reforma contra expresiones críticas. “El poder no puede convertirse en árbitro de la crítica que recibe. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder”, concluyó.

Ni un voto PAN para la #LeyAntiMemes NO INSISTAS MORENA CON TU DICTADURA!!! https://t.co/iW0kKEW90P — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) September 26, 2026

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LMCT