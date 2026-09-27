¿Qué es el dengue y qué le pasa a una persona cuando se contagia? Así puedes prevenirlo

El dengue es una enfermedad transmitida por medio de la picadura de un mosquito que sea portador, se puede manifestar en las personas de tres maneras distintas, y en La Razón te compartimos cómo prevenirlo.
Durante la temporada de lluvias la proliferación del dengue es más frecuente, por lo que se deben tomar acciones que puedan prevenir estos contagios por medio de medidas fáciles de seguir.
Para prevenir el dengue transmitido por medio de la picadura de mosquito se pueden tomar las siguientes medidas de prevención:
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- Eliminar agua estancada en recipientes
- Limpiar canaletas y macetas semanalmente
- Usar mosquiteros
- Usar repelentes
- Utilizar larvicidas en contenedores
- Evitar exponerse a picaduras de mosquitos
¿Qué es el dengue y cuáles son los síntomas?
El dengue es una enfermedad que puede afectar a las personas de cualquier edad, e incluso puede progresar de maneras graves, tales como dificultad para respirar y daño grave en órganos.
Los síntomas del dengue aparecen después de cuatro a siete días, y estos son los siguientes:
- Fiebre
- Dolor de huesos
- Dolor de cabeza intenso en la frente
- Dolor de ojos que se incrementa al moverlos
- Erupción en la piel parecida al sarampión
- Náuseas
- Vómito
- Insomnio
- Prurito o comezón
- Falta de apetito
- Dolor abdominal
- En casos graves, también se pueden presentar los siguientes síntomas:
- Hemorragia
- Convulsiones a causa de la fiebre
- Deshidratación severa
En cuanto al tratamiento, se deben seguir las recomendaciones del médico, tomar líquidos abundantes, no exponerse a picaduras de mosco para no continuar con la propagación de la enfermedad, guardar reposo y no automedicarse.
El dengue tiene tres frases:
- Fase febril: Dura entre 2 y 7 días con síntomas como fiebre de hasta 40 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones y dolor detrás de los ojos.
- Fase crítica: Esta se registra entre el tercer y séptimo día y puede durar de entre 24 a 48 horas. Pueden presentarse síntomas como dolor abdominal fuerte, vómitos constantes, somnolencia y sangrado.
- Fase de recuperación: El estado de salud comienza a mejorar, el apetito puede regresar y los signos vitales se estabilizan, por lo que las actividades cotidianas pueden comenzar a regresar de manera gradual.
El dengue puede complicarse y transformarse en dengue hemorrágico mediante sangrados internos y externos, shock hemorrágico, e incluso puede provocar que la sangre no fluya adecuadamente a los órganos principales, derivando incluso hasta la muerte.
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