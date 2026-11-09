Ciclista desvía a conductores y los salva del fuego cruzado durante operativo contra el R2

Ciclista frena el paso vehicular y desvía a automovilistas en plena balacera tras operativo de fuerzas federales.

Una ciclista identificada como Eva impidió que decenas de automovilistas quedaran atrapados en medio de una balacera desatada la tarde del domingo en Guadalajara, Jalisco.

El enfrentamiento se originó cuando fuerzas federales implementaron un operativo de captura en un restaurante de la zona el pasado domingo.

La intervención oficial tuvo como objetivo la detención de Rafael, alias “R2”, señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Al verse rodeado por los elementos de seguridad, el sospechoso y su esquema de seguridad —integrado por al menos 20 escoltas— respondieron a tiros, desatando la balacera a plena luz del día.

¿Cómo ocurrió la acción de la ciclista para desviar el tránsito?

Durante el intercambio de disparos, Eva transitaba en su bicicleta por las vialidades cercanas al operativo.

Al percatarse del peligro inminente para los conductores que avanzaban hacia el punto del enfrentamiento, decidió actuar de inmediato para cortar el flujo vehicular.

Para evitar que civiles resultaran lesionados durante el intercambio de disparos, la ciclista se apresuró a interponerse de forma segura y cortar el paso directo de los vehículos hacia la zona del conflicto.

Posteriormente, pidió a los conductores que dieran la vuelta para alejarse de la zona de riesgo, mediante señas de manos y gritos de alerta.

“¡Hay una balacera! Da la vuelta aquí... está el Ejército adelante”, advertía la ciclista a los automovilistas durante el desvío vehicular.

Durante el intercambio de disparos, la ciclista mantuvo la calma para dirigir el tránsito hacia vías alternativas hasta que los vehículos tomaron una ruta segura.

Reacción de los automovilistas y atención en la zona

Al comprender la advertencia sobre los disparos registrados metros adelante, los automovilistas acataron las indicaciones de desvío y retornaron en las calles previas al operativo.

“Gracias”, le respondieron algunos conductores con señas tranquilizadoras y levantando el pulgar en agradecimiento por evitar que avanzaran hacia el fuego cruzado.

Las maniobras del operativo federal continuaron en el establecimiento comercial donde se pretendía la captura de alias “R2”.

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JVR