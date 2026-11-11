Firman convenio para construir tren de pasajeros de Irapuato a Guadalajara

Con el objetivo de formalizar la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y los Municipios participantes, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó la firma de un convenio que materializará la liberación de derechos de vía, condonación de pagos y simplificación de trámites para la construcción del Transporte Ferroviario de Pasajeros en el tramo “Irapuato-Guadalajara”.

Con el convenio, el Gobierno de Jalisco y diez municipios de la entidad —San Diego de Alejandría, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán de Morelos, Acatic, Zapotlanejo, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan— facilitarán la realización de obras y operaciones para la construcción del tren, que iniciaría el próximo año y se prevé su posible arranque de operaciones en 2030.

El tren tendrá siete estaciones en su tramo por Jalisco: Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

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Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, señaló que, desde la planificación del proyecto, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, se reunió con él para revisar los alcances del trazo e incorporación del proyecto del tren de pasajeros México-Guadalajara.

“Es una extraordinaria noticia para Jalisco (...), gracias por respaldar este gran proyecto. Gracias a la Presidenta de la República por cumplir este gran compromiso con Jalisco, y nosotros vamos a seguir apoyando desde el Gobierno del Estado, también con inversión estatal, para que este proyecto se concrete lo antes posible”, enfatizó el Gobernador del Estado.

En diciembre iniciará la construcción del tramo Irapuato-Guadalajara, del #TrenDePasajeros Ciudad de México-Guadalajara, confirmó el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la #SICT, Néstor Núñez, ante miembros del sector de la construcción en Jalisco. pic.twitter.com/1SouQhwzD0 — @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) November 12, 2026

Lemus Navarro reiteró que el Gobierno de Jalisco brindará su apoyo al Gobierno Federal para la consolidación del proyecto que, una vez concluido, reducirá de manera significativa los viajes y conectividad de la Ciudad de México a Guadalajara, al pasar de 8 horas en autobús a poco más de 4 horas en este sistema de transporte ferroviario.

“En el trayecto directo (del tren), se podrá hacer, por unos minutos, más de las 4 horas, 4 horas 10, 4 horas 15, por ahí, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Imagínense nada más lo interesante que es ser este tren, para competir con los aviones de ese tamaño”, destacó el Gobernador del Estado.

El mandatario jalisciense señaló que la importancia de este tren radica en sus alcances económicos, de conectividad y en un mejor servicio de transporte público para las personas.

Además, señaló que todas las indemnizaciones de derecho de vía que se realizaron en el estado para dar espacio a este proyecto, se pagaron a precios de mercado con un valor justo.

Lemus Navarro señaló que otro beneficio para Jalisco, y particularmente para la metrópoli tapatía, es que la estación principal, en el tramo que corresponde a Jalisco, será en la zona del Parque Agua Azul, por lo que el desarrollo económico y turístico también se verá reflejado en la capital de Jalisco.

Esta tarde firmamos el Convenio Marco de Coordinación para hacer realidad el tren Irapuato-Guadalajara, junto con autoridades del @GobiernoMX y presidentas y presidentes municipales de Jalisco.



Este tren contará con siete estaciones en nuestro estado y mejorará la conectividad… pic.twitter.com/hh2IHgS6Xb — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 12, 2026

Carlos Arias Madrid, Secretario General de Gobierno, destacó la voluntad, involucramiento y participación de todos los firmantes de este convenio, así como el trabajo de seguimiento de la Dirección de Desarrollo Municipal del Gobierno de Jalisco, por las acciones de vinculación y comunicación permanente.

“Gobernador, por parte de los trabajos que se habían encomendado a la Secretaría General, a través de la Dirección de Desarrollo Municipal, se han ejecutado los términos en los que se había solicitado (...) Hemos cumplido en tiempo y en forma con esta obligación y estamos listos para iniciar con este proceso”, explicó.

Néstor Núñez López, Titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, en representación de Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), agradeció al Gobernador del Estado, Pablo Lemus, por su colaboración en el proyecto, así como de los municipios participantes.

“Te agradecemos, Gobernador, por todas las facilidades, por todo el acompañamiento. Esta es una gran señal del trabajo coordinado que estoy seguro vamos a estar haciendo en los próximos meses”, comentó Nuñez López.

Precisó que el convenio servirá para brindar facilidades administrativas y una ventana única en Jalisco, para la liberación de derechos de vía por donde pasará el transporte ferroviario.

Andrés Lajous Loaeza, Director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), resaltó que la firma administrativa del convenio refleja el compromiso de los involucrados en su ejecución para hacer realidad el proyecto del tren de pasajeros.

El proyecto contempla servicios de recorridos largos y recorridos cortos de pasajeros, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, para unir, por ejemplo, un estado con otro, o a un municipio con otro.

“Por esa razón, los trenes que se adquirieron son para dos tipos de servicios de largo recorrido con trenes que tienen cafetería, que tienen asientos un poco más amplios, que tienen baños y servicios de corto recorrido”, comentó.

El Director de ATTRAPI también destacó que el tren es una oportunidad para conectar poblados de Jalisco con Guadalajara.

“Hay una relación importante con León, pero también el tren es una oportunidad para conectar poblados de Jalisco con la capital y el propio Guadalajara”, dijo Lajous Loaeza.

La ATTRAPI es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, sectorizado, involucrado en la viabilidad y funcionamiento de esta obra.

En la firma estuvieron presentes David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Presidentas y Presidentes Municipales y representantes de los diez municipios que participan en este proyecto; entre otras personalidades.

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MSL