La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, sostuvo que este subsidio del cien por ciento al ISR es un justo reconocimiento al esfuerzo diario de los servidores públicos.

Los trabajadores generales y de confianza del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, recibirán su gratificación anual completamente exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR). La resolución fue respaldada por unanimidad en el Cabildo durante la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria.

Mediante este acuerdo, el gobierno municipal absorberá el pago del gravamen tributario del ejercicio fiscal 2026. De este modo, el personal dispondrá de la prestación de forma íntegra antes del 20 de diciembre, dando cumplimiento al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

La exención fiscal impactará directamente en la economía de los empleados dedicados a la operación de los servicios en la demarcación mexiquense. La gratificación de fin de año autorizada contempla la cobertura de 74 días de sueldo base sin retenciones hacendarias.

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Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la importancia de garantizar las percepciones de fin de año para los trabajadores de la administración local.

“Este subsidio del cien por ciento al ISR sobre el aguinaldo de 74 días de sueldo base es un justo reconocimiento al esfuerzo, entrega y trabajo diario de nuestros servidores públicos en favor de las familias huixquiluquenses”, sostuvo la alcaldesa.

Mediante este acuerdo, el gobierno municipal absorberá el pago del gravamen tributario de 2026 para que el personal disponga de la prestación íntegra antes del 20 de diciembre. ı Foto: Especial.

La edil refirió que otorgar el beneficio es factible gracias a un manejo transparente de la hacienda local, esquema financiero que permite cumplir con las prestaciones laborales sin comprometer el presupuesto municipal.

Esta medida se aprueba por quinto año consecutivo en el municipio. El incentivo forma parte de las políticas laborales y de previsión social vigentes para el personal del gobierno municipal.

La demarcación mexiquense se divide en tres zonas: tradicional, popular y residencial. Las autoridades señalaron que la salud financiera del municipio permite mantener los programas sociales y obras en dichas áreas sin afectar las obligaciones patronales.

Finalmente, el Ayuntamiento refrendó su compromiso con la disciplina presupuestal al cierre de año, garantizando los derechos laborales del personal y la ejecución de la obra pública local.

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JVR