Premian a Huixquilucan por su centro de atención y protección animal ‘Huixquican’

León, Guanajuato. — El Gobierno de Huixquilucan fue galardonado a nivel nacional al recibir el “Premio ANAC 2026” por la implementación del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, un espacio creado para rescatar a los perros en situación de violencia y abandono, disminuir la sobrepoblación animal y fortalecer una atención médica y alimentación digna a quienes más lo necesitan.

En el marco de la 13.ª edición del galardón “Francisco Villarreal Torres” de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), celebrada en León, Guanajuato, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde la puesta en marcha de “Huixquican”, en 2023, se ha logrado cambiar la vida de más de cinco mil perros que anteriormente vivían en situación de calle y más de 500 han encontrado un hogar con una familia amorosa.

Tras recibir el galardón de manos de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y acompañada por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera; y el presidente de ANAC, Mauricio Tabe Echartea, Romina Contreras compartió que este reconocimiento es el resultado de un trabajo con sentido humano que prioriza el cuidado animal, al tiempo de atender la salud pública, toda vez que, a través de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal de Huixquilucan, se realizan de manera permanente esterilizaciones gratuitas y jornadas de adopción con el objetivo de promover la tenencia responsable en todo el territorio.

“Este premio pertenece a todas las familias de Huixquilucan y al equipo de ‘Huixquican’ que diariamente trabaja con el corazón para rescatar, sanar y dar una segunda oportunidad de vida a estos seres sintientes, entendemos que cuidar de los animales de compañía en situación de calle no es solo un acto de bondad, sino un compromiso de este gobierno para proteger la vida en todas sus formas y elevar la calidad de vida en nuestras comunidades”, apuntó la alcaldesa Romina Contreras.

Durante esta ceremonia, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el liderazgo, la visión y el compromiso de las alcaldesas que encabezan administraciones locales, al tiempo de manifestar que el poder solo tiene sentido cuando está encaminado a mejorar la calidad de vida de la gente. Mientras que, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puntualizó que la causa real del partido es poner siempre al centro el servicio a la gente, por lo que subrayó la importancia de reconocer esta labor, toda vez que las administraciones de Acción Nacional destacan en los primeros lugares a nivel nacional gracias a su eficiencia en rubros clave como seguridad, educación, economía e infraestructura.

Por su parte, el presidente de ANAC y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, indicó que en este encuentro se reconocieron a 40 alcaldes y participaron más de 160 proyectos dedicados a robustecer la administración pública local, impulsar el desarrollo municipal y promover las mejores prácticas de gobierno en beneficio de la ciudadanía.

“Quiero reconocer el gran trabajo que hace cada uno de ustedes, los gobiernos de Acción Nacional son los mejores gobiernos, son gobiernos que encabezamos las listas de los municipios más seguros del país, somos gobiernos líderes en innovación, en el cuidado del medio ambiente, en el manejo de finanzas públicas, en gobiernos transparentes y ordenados”, enfatizó.

Este año, el Gobierno de Huixquilucan se ha consolidado como un referente tanto en el Estado de México como a nivel nacional tras recibir reconocimiento como el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México; el Premio Lidera 2026, por el “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”; el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, en los rubros de “Innovación y Construcción de Paz” y “Atención Ciudadana”, gracias al éxito de su “Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7”; el Premio Internacional ALMA 2026 en la categoría “Impulsor de la Cultura y el Arte”, por el impacto social del programa “Huixquilucan con Arte”; así como el Premio ANAC “Francisco Villareal Torres”, por la implementación del “Modelo de Gestión Financiera Sostenible e Innovadora”.

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