Las familias de personas desaparecidas en la región noreste de México cuentan con un esquema de coordinación directa con las máximas autoridades de seguridad y justicia, tras la celebración de una reunión regional de trabajo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El encuentro reunió a madres buscadoras y colectivos provenientes de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El propósito central fue entablar un diálogo franco para revisar las carpetas de investigación y agilizar las brigadas de localización en campo.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad de atención nacional para la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE RECOMENDAMOS: Alerta por bajas temperaturas Huixquilucan activa Operativo Invernal 2026 ante frío extremo

“Por ello nos ha instruido a mantener una atención cercana y permanente con las familias, los colectivos y autoridades de todos los niveles de gobierno”, sostuvo la funcionaria federal al iniciar los trabajos de la mesa regional.

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, expresó la disposición de la dependencia a su cargo para mantener estos espacios de escucha activa con las víctimas e identificar fallas operativas en los procesos judiciales.

Godoy Ramos enfatizó que recuperar las experiencias directas de las familias resulta indispensable para fortalecer la colaboración interinstitucional e impulsar mejoras sustanciales en los procedimientos de investigación pericial de las fiscalías.

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que la atención a este flagelo requiere tanto sensibilidad hacia las víctimas como resultados tangibles por parte de las autoridades locales y federales.

“Es un tema tan complejo al que debemos mostrar toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad, pero sobre todo debemos demostrar eficacia y resultados”, aseveró el mandatario estatal durante su intervención en el evento.

Villarreal Anaya detalló que su gobierno mantiene comunicación continua con los colectivos y ha ampliado la capacidad operativa de búsqueda mediante la articulación entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las fiscalías y las comisiones estatales.

El acuerdo regional concluyó con el compromiso de sostener reuniones periódicas entre las cuatro entidades del noreste para cruzar información de registros, homologar protocolos de atención sensible a los derechos humanos y agilizar la procuración de justicia.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL