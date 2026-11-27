La Fiscalía General del Estado de Sonora informó que investiga el ataque armado en contra de un integrante del grupo Doble Blindaje, quien fue agredido a balazos mientras llevaba a cabo una presentación musical durante la inauguración de un establecimiento comercial en el municipio de Hermosillo.

La autoridad detalló que una línea de investigación apunta a que la agresión pudo ser perpetrada por un grupo criminal rival de aquel al que dedica sus interpretaciones musicales.

7 Disparos de arma de fuego recibió el cantante del grupo

Asimismo, detalló que los hechos se registraron la noche del pasado 25 de noviembre, en las calles República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros.

Reportes indican que la agrupación ofrecía un recital en ese sitio cuando sujetos llegaron y abrieron fuego en su contra para luego emprender la huida.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a un hospital, donde personal médico reportó siete heridas en distintas partes del cuerpo. Además, en el sitio de la agresión fueron recolectados 11 casquillos calibre 9 milímetros.

De acuerdo con la fiscalía de Sonora, el cantante dedica buena parte de su repertorio a un grupo delictivo de la región. Una de las hipótesis es que los disparos provinieran de integrantes de una organización rival. El órgano informó que agentes de investigación y peritos trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el móvil.

El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, dijo que la Fiscalía informará de los avances conforme reúna elementos del caso.