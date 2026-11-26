La Feria Estatal de León 2027 se llevará a cabo del 8 de enero al 4 de febrero en Guanajuato, manteniendo su entrada general en 15 pesos con acceso sin costo a espectáculos principales.

La Feria Estatal de León 2027 se llevará a cabo del 8 de enero al 4 de febrero en Guanajuato, con una oferta de entretenimiento accesible para las familias. La entrada general mantendrá un costo de 15 pesos mexicanos, garantizando el acceso sin costo a diversos espectáculos principales.

Cartelera oficial de la Feria Estatal de León 2027 en Guanajuato

Entre las mayores atracciones del evento destacan siete conciertos gratuitos en el Foro Mazda. La cartelera musical incluye a agrupaciones y solistas como Los Tigres del Norte, Molotov, Kenia Os, Carlos Rivera y La Arrolladora Banda El Limón.

Además, el recinto albergará la noche de música electrónica Water Castle, con exponentes internacionales como Don Diablo, Galantis, Nervo y 3BallMty. La administración estatal confirmó que en los próximos días se anunciará a un artista sorpresa para complementar el programa musical.

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Con el boleto de entrada, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos como Mythos de Ilusion On Ice, el Circo Roberts y una experiencia inmersiva interactiva de Disney y Pixar en el Domo de la Feria, inspirada en nueve mundos de animación.

“Escuchar en vivo a nuestros artistas favoritos, cantar sus canciones y pasar un momento en familia es una experiencia que nos acompaña toda la vida”, señaló la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la presentación del programa oficial.

El gobierno estatal destinará 32.5 millones de pesos al Pabellón de la Gente, espacio donde participarán más de mil 500 expositores locales con el distintivo Marca Guanajuato. ı Foto: Especial.

El gobierno estatal destinará 32.5 millones de pesos al Pabellón de la Gente, espacio donde participarán más de mil 500 expositores locales con el distintivo Marca Guanajuato, con el fin de impulsar el comercio regional y la economía familiar.

La oferta gastronómica reunirá a 24 cocineras tradicionales provenientes de 19 municipios dentro del pabellón especializado. A su vez, el sector agrario recibirá un apoyo de tres millones de pesos destinados a fortalecer la Expo Ganadera León 2027.

El encuentro incluirá también el Festival de las Naciones con 10 comunidades extranjeras, juegos mecánicos y más de 900 espacios comerciales. Esta fiesta anual busca consolidarse nuevamente como el punto de reunión cultural y recreativo más importante del arranque del año en la región del Bajío.

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JVR