Tampico se convierte en la sede central del turismo sustentable en México con el arranque del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que reúne a 177 localidades de las 32 entidades.

Tampico se convierte en la sede central del turismo sustentable en México con el arranque del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026. El evento reúne a delegaciones de las 32 entidades del país para exhibir el patrimonio cultural de 177 localidades.

La inauguración estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Ambos encabezaron la apertura de actividades en el Espacio Cultural Metropolitano.

Las autoridades estiman una afluencia superior a los 15 mil visitantes diarios durante los cuatro días del foro. La sede alberga a más de mil 500 participantes y 400 experiencias comunitarias que buscan posicionarse en el mercado nacional.

En su mensaje, Rodríguez Zamora resaltó el crecimiento del estado en el sector, destacando un incremento superior al 5 por ciento en la llegada de viajeros. Asimismo, subrayó que esta edición destaca por ser la primera con criterios de sostenibilidad al usar materiales reciclables.

“Tenemos la oportunidad de que más de mil 500 personas vengan a conocer Tampico. Es un reto para una entidad crear producto turístico y ampliar sus segmentos de conectividad”, señaló la funcionaria federal durante el acto protocolario.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya enfatizó que la entidad registra récords de afluencia en los últimos cuatro años. Explicó que el trabajo conjunto con el Gobierno Federal impulsa rubros como el turismo médico, de reuniones, gastronómico y cultural.

La inauguración estuvo a cargo de la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en el Espacio Cultural Metropolitano. ı Foto: Especial.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, dio la bienvenida a las comitivas y destacó el papel histórico de la ciudad como punto de reunión. Resaltó la participación de Tula y Mier como las localidades representantes de Tamaulipas.

El recinto abarca un distrito de exposiciones de 9 mil metros cuadrados conectado alrededor de la Laguna del Carpintero. Cuenta con pabellones dedicados a la artesanía, la gastronomía nacional y el comercio local.

Como parte de las actividades del 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos, las autoridades develaron una placa conmemorativa para marcar el compromiso de capacitación y comercialización directa entre las comunidades turísticas de México.

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JVR