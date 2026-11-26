Los productores agrícolas de Puebla contarán con un parque de 2 mil 500 equipos de alta tecnología, entre tractores, drones de fumigación, sembradoras y cosechadoras, para fortalecer más de 400 mil hectáreas hacia 2027.

Los productores agrícolas de la entidad poblana contarán con un parque de 2 mil 500 equipos de alta tecnología, entre los que se incluyen tractores, drones de fumigación, sembradoras y cosechadoras especializadas, con el propósito de fortalecer la producción en más de 400 mil hectáreas de cultivo con miras al año 2027.

Este esquema busca aprovechar extensiones territoriales que previamente carecían de infraestructura hídrica o insumos básicos. Tan solo durante el presente año, las autoridades locales lograron integrar 200 mil hectáreas de temporal a los ciclos productivos en distintos municipios del estado de Puebla.

La estrategia fue expuesta formalmente en la Ciudad de México durante la Expo Puebla 2026, efectuada en la sede del Senado de la República. El acto contó con la presencia de legisladores federales, entre ellos los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.

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En la vertiente comercial, los campesinos de la región cuentan con el respaldo del sello distintivo Cinco de Mayo, iniciativa que impulsa el valor agregado, la capacitación técnica y el financiamiento. A través de este mecanismo, las exportaciones de agroalimentos a Estados Unidos rebasaron los 4 millones de dólares, cifra equivalente a cerca de 80 millones de pesos mexicanos.

Entre los principales sectores beneficiados destacan los productores de café asentados en las comunidades de la Sierra Norte, la Sierra Negra y la Sierra Nororiental, quienes ahora acceden a mejores esquemas de venta directa y a precios más competitivos dentro del mercado nacional e internacional.

Las autoridades estatales subrayaron que este modelo prioriza el desarrollo social por encima del asistencialismo comercial, articulando esfuerzos con la política agrícola impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir los índices de marginación en los sectores rurales.

“Ese es el objetivo, pasar de la pobreza alimentaria a la riqueza comunitaria”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante su intervención ante los integrantes de la Cámara Alta, donde resaltó el papel central de los trabajadores del campo en la economía regional.

Actualmente, la entidad dispone de un inventario activo de mil 800 maquinarias agrícolas. La meta trazada para el siguiente año requerirá ampliar el alcance de las cooperativas locales y garantizar que los apoyos técnicos lleguen de manera equitativa a los pequeños productores.

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JVR