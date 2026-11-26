Las familias y visitantes del puerto de San Felipe contarán con un malecón totalmente remodelado mediante una primera etapa que requiere una inversión pública de 60 millones de pesos.

Las familias y los visitantes del puerto de San Felipe contarán con un malecón totalmente remodelado. El proyecto de infraestructura contempla espacios más seguros, accesibles y funcionales para impulsar la convivencia comunitaria y la actividad turística en el litoral de Baja California.

La primera etapa de la obra requiere una inversión pública de 60 millones de pesos mexicanos (MXN). Con este presupuesto se rehabilitarán 19 mil 700 metros cuadrados de superficie, priorizando la seguridad peatonal y el reordenamiento del espacio público.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, detalló que los trabajos contemplan la construcción de nuevas banquetas, pavimentación moderna, instalación de alumbrado de alta eficiencia y colocación de barandales de protección para los transeúntes.

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De igual forma, el recinto contará con un sendero seguro equipado con cubiertas para el sol, señalamiento vial claro y mobiliario urbano resistente. El objetivo principal es ofrecer mejores condiciones para que residentes y turistas caminen a la orilla del mar.

La intervención arquitectónica integra una nueva rampa de acceso incluyente hacia la playa. Esta infraestructura facilita el ingreso de personas con discapacidad, adultos mayores y familias con carreolas al entorno costero del puerto.

Con este presupuesto se rehabilitarán 19 mil 700 metros cuadrados de superficie en Baja California, priorizando la seguridad peatonal y el reordenamiento del espacio público. ı Foto: Especial.

El plan de remodelación incluye la rehabilitación integral de los sanitarios públicos existentes, además de la instalación de sistemas de riego eficientes e infraestructura hidráulica y sanitaria para el correcto mantenimiento del área.

Para la realización de actos cívicos y eventos comunitarios, el nuevo malecón dispondrá de un asta bandera, un espacio multifuncional, zonas peatonales ampliadas, vegetación nativa y bolardos de protección en todo el perímetro.

Avila Olmeda destacó que las obras buscan transformar la imagen urbana del municipio y detonar la economía local. La modernización de la zona costera busca atraer un mayor flujo de visitantes durante las diferentes temporadas del año.

Estos trabajos en el malecón se suman a otros proyectos estratégicos en la región, entre los que destaca la ampliación de la carretera de acceso al puerto, realizada en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La articulación entre el gobierno estatal y federal pretende consolidar la conectividad terrestre y la vocación turística de San Felipe, garantizando que el desarrollo en infraestructura genere oportunidades de empleo y bienestar directo para los habitantes del municipio.

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JVR