El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, designó a Adrián de la Garza como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Nuevo León, una encomienda con la que el partido busca consolidar sus gobiernos y fortalecer su presencia en la entidad.

Durante una gira de trabajo por territorio neoleonés, el líder blanquiazul también entregó los nombramientos a Mauricio Farah, quien asumió esta responsabilidad en San Pedro Garza García, y a Carlos de la Fuente, en San Nicolás de los Garza.

Tras recibir el encargo, De la Garza cuestionó las formas de ejercer el poder público en la entidad y sostuvo que entre sus objetivos figuran recuperar el orden, defender la democracia y mejorar las condiciones de vida de la población.

“Se acabó la fiesta, se acabó la improvisación, se acabó el gobernar a través de las redes sociales, porque eso no se traduce en bienestar, tranquilidad y calidad de vida para la gente”, afirmó.

¡Estamos firmes en la defensa de Nuevo León!



En el Encuentro por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, nuestro presidente nacional, @JorgeRoHe, tomó protesta a @MauFarahG y @chaledelafuente como coordinadores municipales de San Pedro Garza García y San Nicolás de… pic.twitter.com/kqo5oMTimq — Acción Nacional (@AccionNacional) November 27, 2026

Mauricio Farah, por otro lado, destacó el nivel de participación ciudadana en el municipio que representará y señaló que la atención de las necesidades de sus habitantes exige resultados concretos en materia de seguridad, movilidad y servicios públicos.

“En San Pedro están quienes más levantan la mano, quienes más exigen y quienes más participan”, expresó.

Carlos de la Fuente reivindicó el desempeño de las administraciones municipales emanadas del PAN, particularmente en San Nicolás de los Garza, donde destacó la cercanía con la población, la eficiencia gubernamental y la conservación de los espacios públicos.

Según el nuevo coordinador, tanto San Pedro como San Nicolás sobresalen en los indicadores nacionales de desempeño municipal.

Romero Herrera aseguró que las tres designaciones contribuirán a impulsar una agenda alejada de la frivolidad y centrada en el trabajo, además de fortalecer el papel de Nuevo León como uno de los motores económicos del país.

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MSL