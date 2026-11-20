A casi un mes de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntas irregularidades en las adquisiciones de material electoral en el organismo, el dirigente nacional panista, Jorge Romero, exigió avances en la investigación y cuestionó la falta de resultados públicos.

Además, advirtió que su partido recurrirá a la “resistencia civil” si Morena impone a una persona afín al frente del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2027.

La denuncia contra Taddei incluye señalamientos por presuntos delitos como cohecho, peculado y tráfico de influencias, derivados de videos difundidos sobre el organismo electoral, en medio de la crisis desatada tras su salida de la presidencia del instituto.

En conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, Romero Herrera acusó un trato desigual en la procuración de justicia y en el discurso oficial. Contrastó la falta de avances que atribuye a la Fiscalía en este expediente con la celeridad y el despliegue mediático que, dijo, se aplica contra figuras opositoras como Ernesto Ruffo.

“Cuando se deslindan de Guadalupe Taddei, la máxima prueba de que es de ellos, aunque se deslinden, es que la Fiscalía no la toca. La máxima prueba. Porque la Fiscalía no toca al oficialismo”, sostuvo.

¡El PAN está presente y firme por Nayarit!



Desde Tepic, nuestro presidente nacional, @JorgeRoHe, junto al dirigente estatal, @ramoncambero, nuestra secretaria general, @MichelGonzalezM, y nuestra Senadora @IvidelizaR, reafirmamos nuestro compromiso de defender a Nayarit,… pic.twitter.com/uY777GpxEH — Acción Nacional (@AccionNacional) November 20, 2026

Más allá de exigir cuentas por las presuntas irregularidades en el organismo electoral, el presidente del PAN planteó que la renovación de la presidencia del INE es indispensable para dar certidumbre al proceso electoral de 2027.

Insistió en que debe emitirse una convocatoria para designar al frente del instituto a “una mujer libre”, sin vínculos partidistas ni lealtades políticas hacia Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde o el Partido del Trabajo.

En ese sentido, lanzó una advertencia sobre la postura que asumirá Acción Nacional si el bloque mayoritario intenta imponer un perfil afín en la conducción del árbitro electoral.

“Si va a insistir Morena y su autoritaria mayoría ficticia en imponer a otro títere, Acción Nacional eso ya no lo va a permitir. Acción Nacional va a pasar de entrevistas y de ruedas de prensa a resistencia civil”, afirmó.

Romero Herrera también respondió a los señalamientos del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien reprochó que acudir al Tribunal Electoral haya alargado el proceso y complicado los acuerdos para elegir a la nueva titular del INE.

Aunque el dirigente panista reconoció que Monreal es de los pocos integrantes del oficialismo que “por lo menos escucha”, rechazó que recurrir a la vía judicial obstaculice el diálogo. Argumentó que el PAN acudió al tribunal para exigir que se cumpla la ley y se emita la convocatoria correspondiente, pues, dijo, el cumplimiento de las disposiciones legales no equivale a imponer mayorías.

Jorge Romero añadió que su partido respaldará un proceso abierto y ciudadano, pero rechazará perfiles vinculados con Morena o con el PT.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL