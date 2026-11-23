Américo Villarreal Anaya reiteró el respaldo de su administración a la Estrategia Nacional de Seguridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar la paz en la frontera norte.

La cifra de homicidios en Tamaulipas pasó de un promedio de 4.3 a 0.2 casos diarios, según informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la apertura del Congreso de Seguridad Pública: Coordinación, Inteligencia y Desafíos, realizado en Ciudad Victoria.

Frente a especialistas y mandos militares, el mandatario estatal afirmó que este descenso obedece a la aplicación de estrategias enfocadas en la prevención de delitos, la investigación y la atención de las causas originarias de la violencia en las distintas regiones del estado.

Tamaulipas es el primer estado en firmar alianza de seguridad

Para sostener estos avances, el Gobierno de Tamaulipas formalizó un convenio de trabajo académico con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convirtiéndose en la primera entidad del país en establecer una alianza de esta índole con la institución educativa.

El acuerdo, coordinado junto con el especialista Javier Oliva Posada, impulsará la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el intercambio de conocimientos y el diseño de políticas públicas basadas en investigación científica e inteligencia aplicada a la realidad local.

“Las atribuciones pueden ser distintas, pero el objetivo es absolutamente compartido”, expresó Villarreal Anaya, reiterando el respaldo de su administración a la Estrategia Nacional de Seguridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar la paz en la frontera norte.

En materia preventiva, el ejecutivo estatal destacó la expansión del programa social Lazos del Bienestar, el cual abarca actualmente al 10 por ciento de la población tamaulipeca con acciones destinadas a fortalecer el tejido social en zonas vulnerables.

El Gobierno de Tamaulipas formalizó un convenio de trabajo académico con la UNAM, convirtiéndose en la primera entidad del país en establecer una alianza de esta índole con la institución educativa. ı Foto: Especial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, enfatizó que la función policial en la entidad se ejerce bajo una perspectiva humanista, respetando los derechos humanos y la legalidad.

El encuentro contó con la asistencia de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial de la entidad.

El congreso sumó además la participación virtual de más de mil 100 asistentes procedentes de 24 estados del país y cinco naciones de Centroamérica, posicionando los trabajos de coordinación institucional de la entidad en el plano regional.

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JVR