La nueva planta de la empresa japonesa Nissin Foods inició operaciones en el Parque Industrial Colinas de Apaseo el Grande, Guanajuato, reforzando el empleo local y el Bajío.

La nueva planta de la empresa japonesa Nissin Foods inició operaciones en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. Este complejo industrial reforzará la oferta de empleo local y la infraestructura productiva del Bajío mexicano.

Ubicada en el Parque Industrial Colinas de Apaseo el Grande, la sede cuenta con tecnología automatizada y vehículos de logística interna. Las instalaciones permitirán expandir la elaboración de la tradicional sopa instantánea en vaso y comenzar la fabricación de ramen en bolsa para el mercado nacional y de Centroamérica.

Durante el evento inaugural, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que esta infraestructura brinda oportunidades de desarrollo profesional para los habitantes de la entidad sin necesidad de migrar fuera de sus comunidades originarias.

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Por su parte, Koki Ando, presidente y director ejecutivo de Nissin Foods Holdings, resaltó el compromiso de la firma nipona por responder al gusto del consumo local mediante productos elaborados dentro del territorio nacional.

“Desarrollar productos en México, fabricarlos en México y crecer junto con México es la visión que buscamos alcanzar”, afirmó el directivo internacional sobre el plan de expansión de la marca en la entidad.

En tanto, el director general de Nissin Foods de México, Luis Javier Gómez, puntualizó que la inversión representa una apuesta a largo plazo por la estabilidad económica del país y del estado de Guanajuato.

Asimismo, el presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, celebró la llegada del proyecto empresarial al subrayar la importancia de diversificar los sectores productivos de la región guanajuatense.

Con esta apertura, la entidad suma 87 proyectos de inversión extranjera en la actual administración estatal. Los compromisos equivalen a 6 mil 947 millones de dólares, aproximados a más de 138 mil 900 millones de pesos mexicanos ($MXN), con la meta de generar 22 mil 193 empleos directos.

Esta cifra refleja un avance del 86.8 por ciento de la meta de atracción de capitales para el presente periodo gubernamental, consolidando a Japón como uno de los principales socios comerciales de la entidad.

A la par de la jornada industrial, se dio inicio a la construcción de dos nuevas unidades médicas en las comunidades de Obrajuelo y San Bartolomé de Aguas Calientes, obras de salud pública que atenderán a familias de 28 localidades rurales aledañas.

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JVR