Claudia Sheinbaum y Libia Dennise supervisan Tren Querétaro-Irapuato en Guanajuato

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el 31 de octubre de 2026.

En compañía de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este sábado los avances de la construcción del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato.

Al respecto, la mandataria estatal afirmo que el tren de pasajeros es una obra que detona el empleo y el desarrollo económico", mientras que la Presidenta destacó que beneficiará a la movilidad.

“Es un tren de largo alcance, pero también es un tren metropolitano que va a funcionar entre ciudades, pero también entre regiones, es una gran obra”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

A la supervisión de la primera etapa de la obra, que beneficiará a dos millones de habitantes, también asistió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Guanajuato dijo que “estamos muy contentos porque estamos viendo cómo un proyecto tan importante para este país, va tomando forma, vamos observando cómo se va levantando, y ya comienza a convertirse en realidad, esto que va a unir corazones, a las familias, que nos va a permitir estar cerca unos de otros, de llegar más rápido a la Ciudad de México y conectarnos con los municipios, y esto es una buena noticia”.

Libia Dennise reconoció a las mujeres y hombres que trabajan en esta obra, “son los que generan magia, y gracias Presidenta por su apoyo”.

La Presidenta agregó que “va a hacer un tren rentable, y durante su construcción está generando una cantidad importante de empleos, por ello tiene un gran beneficio social y económico”.

Presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Libia Dennise y el gobernador Mauricio Kuri durante el recorrido. ı Foto: Cortesía

La longitud total del Tren Querétaro-Irapuato es de 108.2 kilómetros y genera 3 mil 365 empleos directos, así como 5 mil 773 indirectos. El avance físico total es de 24.71 por ciento.

El arranque de los trabajos para el Tren Querétaro-Irapuato se dio el pasado 18 de septiembre en la Antigua Estación del Tren de Apaseo El Grande.

El proyecto contempla 5 estaciones en Guanajuato: Apaseo El Grande, Celaya, Cortazar/Villagrán, Salamanca e Irapuato.

Claudia Sheinbaum y Libia Dennise entregan Becas Benito Juárez en Celaya

Previo a la supervisión del Tren de Pasajeros, la gobernadora Libia Dennise acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la entrega de las Becas para el Bienestar Benito Juárez García a estudiantes de educación media superior, realizada en el CBTis 198 de Celaya.

“Hoy nos reúne aquí algo muy importante: la educación, que tiene el poder maravilloso de cambiar destinos”, expresó la gobernadora, al destacar que la coordinación entre el gobierno del estado y la Federación permite sumar esfuerzos para atender las necesidades de las familias.

Durante el encuentro, la Presidenta informó que 189 mil 502 estudiantes de educación media superior en Guanajuato reciben la Beca Benito Juárez, un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales que contribuye a su permanencia en las aulas.

Así luce el avance de la construcción del Tren Querétaro-Irapuato en Guanajuato, el 31 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Libia Dennise destacó que el gobierno estatal también impulsa la educación mediante las Becas Nuevo Comienzo, que de enero a octubre de 2026 han beneficiado a 14 mil 832 estudiantes de los 46 municipios, con una inversión estatal de 37.2 millones de pesos.

Como parte de esta apuesta por la educación, la gobernadora resaltó la reconversión de secundarias que no cuentan con turno vespertino en preparatorias, una estrategia que aprovecha la infraestructura existente para que, por las mañanas, los planteles reciban a estudiantes de secundaria y, por las tardes, a jóvenes de bachillerato.

Explicó que Guanajuato tiene como meta alcanzar 90 nuevas preparatorias, con las que se busca ampliar las oportunidades de estudio para más de 20 mil jóvenes. La Presidenta respaldó esta estrategia y confirmó la coordinación con el Gobierno Estatal para fortalecer la oferta de educación media superior.

“Lo que nuestra gente quiere es que hagamos equipo para dar respuesta a sus principales necesidades”, afirmó Libia Dennise.

La gobernadora reiteró que la educación es una prioridad para su administración y agradeció la disposición de la Presidenta para continuar impulsando proyectos conjuntos que beneficien a Guanajuato.

“Vamos a seguir haciendo equipo por ustedes, porque el futuro de Guanajuato y de México está aquí, está en las aulas”, concluyó.

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cehr