Demoras logísticas aumentan costos

Los tiempos de atención del autotransporte de carga en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz representan un costo operativo estimado de 44.4 millones de pesos diarios; es decir, aproximadamente mil 160 millones de pesos mensuales, informó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Norte (ComceNoreste), Javier Cendejas Meneses.

El titular del organismo explicó que los tiempos de espera en puertos, carreteras y aduanas generan costos que tienen impacto en diferentes eslabones de la cadena de suministro; empresas transportistas, hasta almacenes, fabricantes y empresas importadoras y extractoras tienen repercusiones en la competitividad del comercio exterior.

El Tip: Los costos operativos de atención del autotransporte equivalen aproximadamente 1,160 mdp mensuales.

“Las consecuencias económicas de una demora no se limitan al transporte. Cuando una mercancía permanece detenida, los almacenes deben reorganizar sus operaciones, las fábricas pueden enfrentar interrupciones en el suministro de insumos y los clientes necesitan modificar sus calendarios de recepción”, indicó Cendejas Meneses.

De acuerdo con el Indicador de Tiempos Promedio del Autotransporte en Puertos, durante julio de 2026, en Manzanillo las unidades de carga registraron tiempos promedio de atención de 12 horas y 50 minutos; en Lázaro Cárdenas 11 horas y 58 minutos; en Altamira nueve horas y 39 minutos, y Veracruz, siete horas y 13 minutos.

El organismo identificó los incidentes carreteros y la congestión de los cruces internacionales como otros factores que afectan los tiempos de traslado. Por ejemplo, en 2024, se registraron 13 mil 771 siniestros en la Red Carretera Federal y aunque no todos causaron interrupciones prolongadas, este tipo de cierres en vías estratégicas promedian un tiempo de espera de aproximadamente 10 horas, lo cual genera pérdidas de entrega y reprogramación de producción.

“Para contribuir a este objetivo, Comce Noreste trabaja en tres líneas: información, capacitación empresarial, revisión preventiva de riesgos relacionados con transportistas y agentes aduanales, y fortalecimiento de las cadenas de suministro mediante rutas alternativas y protocolos de contingencia”, concluyó Cendejas Meneses, presidente del organismo empresarial.