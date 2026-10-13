Critica CSP operativo en Jalisco; investiga Lemus si hubo excesos

El choque, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado

La violencia derivada de una protesta social por el suministro de agua contaminada en Guadalajara abrió espacio para el reclamo del Gobierno federal por la actuación de la Policía de Jalisco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el dispositivo con el que las autoridades en el estado actuaron ante la movilización de miles de personas que protestaron contra la mala calidad del agua que reciben en la capital de la entidad, y que dejó a 31 civiles y 28 policías heridos, además de 39 personas detenidas en un primer momento.

La protesta del domingo subió de tono, después de que integrantes del llamado bloque negro se infiltraron entre los casi 10 mil participantes y cometieron actos de agresión, los cuales fueron repelidos por los uniformados al arrojar chorros de agua y algún tipo de gas.

El Dato: ENTRE LOS POLICÍAS lesionados, dos presentaron heridas de gravedad: uno sufrió fracturas en el cráneo y el rostro, mientras que otro perdió un dedo.

Pasada la mitad de la jornada de movilización, llegaron personas encapuchadas, las cuales confrontaron a la valla de policías que resguardaban las inmediaciones, lo que dio lugar a un enfrentamiento ante el que los elementos de los cuerpos estatales lanzaron chorros de agua y gas a los manifestantes, los cuales alcanzaron a quienes acudieron a protestar de manera pacífica en las calles de la capital jalisciense.

La mandataria federal rechazó el uso de agua por parte de las autoridades jaliscienses, al considerar que esto constituye una práctica represiva que no debe de ocurrir en el país.

“Lo que vimos ayer del agua para disolver una manifestación no debe ocurrir en México, no debe ocurrir. No es una práctica que deba ocurrir en nuestro México. Por más que haya un bloque negro ahí queriendo… no debe usarse. ¿Por qué? Pues porque es una técnica represiva”, dijo Sheinbaum Pardo.

5 Quejas por abuso de autoridad abrió Derechos Humanos

Cuestionó que quienes abogan por un Estado de derecho incurran en este tipo de acciones, cuando hay otras formas de contener movilizaciones violentas, de manera que quienes cometan faltas se hagan responsables.

“Los que se llenen la boca del ‘Estado de derecho’, pues tienen que actuar conforme el Estado de derecho. Entonces, nosotros estamos en contra de la represión. Cuando hay una manifestación en donde hay esquemas violentos, pues si alguien cometió un delito, tiene que responsabilizarse por lo que hizo. Pero hay maneras de contener sin reprimir, y hay que buscar siempre desde quien se manifiesta, las manifestaciones pacíficas”, dijo.

A manera de contraste, comentó que las vallas metálicas que se instalan alrededor del Zócalo ante las manifestaciones son una medida para evitar un enfrentamiento entre quienes protestan y los policías, así como para no recurrir a ninguna represión.

El Tip: LA FISCALÍA reportó inicialmente 39 personas detenidas, de las cuales 21 son hombres y 18 mujeres. Un balance difundido ayer indicó que 16 permanecían detenidas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión. Incluso cuando ponemos las vallas aquí en Palacio Nacional, que algunos nos critican, pero cuando hay grupos que utilizan artefactos, martillos y otros mecanismos para dañar, ya sea edificios patrimoniales o incluso que puedan dañar a personas, pues nosotros, en vez de un enfrentamiento con la Policía, pues preferimos poner estas vallas que eviten un enfrentamiento”, comentó.

Instó a que el gobierno estatal sea el que explique por qué tomó la decisión de proceder de esta manera y también dar a conocer los nombres de las personas que fueron detenidas.

“Y en este caso particular, pues debe explicar el gobierno de Jalisco. Es una responsabilidad de ellos explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, si es que los utilizaron, para afrontar una manifestación… La represión no lleva a ningún lado”, externó.

En cuanto a la demanda de la población sobre el agua contaminada que reciben desde hace varios días en Guadalajara, comentó que se deberán tomar medidas emergentes coordinadas para dar una solución a los habitantes.

“Lo importante aquí es resolverle a la población la contaminación del agua y poner esfuerzos conjuntos para poderlo resolver, y ponerse de acuerdo en qué tipo de acciones inmediatas tienen que hacerse y qué obras de infraestructura tienen que desarrollarse para resolver este problema de fondo”, expresó.

Subrayó que lo esencial es concretar la construcción de un ducto a la presa El Zapotillo —construida por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y que era responsabilidad del gobierno del anterior mandatario, Enrique Alfaro, pero esto no sucedió.

El gobernador Pablo Lemus presentó un plan de financiamiento para culminar esta tarea; sin embargo, la Presidenta se manifestó con reservas, al referir que el proyecto induciría a la privatización de dicho ducto, con lo cual, señaló, está en desacuerdo. “Nosotros no estamos de acuerdo en que ese esquema represente la privatización de los servicios. Entonces, claro que él tiene atribuciones autónomas en su estado para resolverlo”, dijo.

CRISIS Y SOLUCIÓN

El gobierno de Jalisco presentó en junio un plan para resolver el problema; aquí los puntos más importantes.

1. Potabilización y calidad del agua

Rehabilitación de la planta potabilizadora No. 1 (Miravalle): Intervención mayor a sus instalaciones de 70 años para mejorar el proceso de filtración y reducir sedimentos y olores.

Modernización: Actualización tecnológica de plantas secundarias en la zona metropolitana.

Sustitución de fuentes críticas: Salida de operación temporal de tomas con alta contaminación orgánica (como el canal de Las Pintas y tramos antiguos).

Desinfección y cloración reforzada: Ajuste en los estándares de control químico en colonias afectadas.

2. Infraestructura de abastecimiento y conducción

Nuevo acueducto Chapala-Guadalajara: Obra de gran escala para sustituir la antigua tubería, reducir pérdidas por fugas y disminuir la dependencia y extracción directa del lago.

Obras de la presa El Zapotillo: Iniciativas legislativas y gestiones con la Federación para concluir las obras de electrificación y bombeo.

Renovación de redes: Sustitución gradual de tramos de tubería con más de 80 años de antigüedad que provocan coloración oscura y contaminación por corrosión.

3. Saneamiento y manejo de aguas residuales

Colectores pluviales y sanitarios: Construcción y ampliación de nuevos colectores para evitar que las aguas negras se mezclen con cuerpos de abastecimiento.

Adecuación del Canal de las Pintas: Obras de saneamiento para desviar o tratar el flujo antes de que atraviese zonas críticas de captación.

4. Mitigación de inundaciones y socavones

Obras hidráulicas de contención: Acciones preventivas en puntos de desbordamiento durante la temporada de lluvias.

Plan de reparación de socavones: Sustitución de subestructuras colapsadas en avenidas y colonias debido al reblandecimiento y desgaste de tuberías subterráneas.

5. Gobernanza, administración y corresponsabilidad

Iniciativas ante el Congreso local: Solicitudes de marco legal y esquemas de financiamiento para sostener las obras de fondo.

Regularización de pagos institucionales: Obligación de pago de consumos hídricos por parte de dependencias estatales (incluida Casa Jalisco, Palacio de Gobierno, DIF) y llamado a municipios deudores.

Operativo de emergencia con pipas y plantas purificadoras móviles: Distribución gratuita de agua limpia y apoyo emergente para las cerca de 200 colonias más golpeadas por la turbiedad.

EL PROBLEMA DEL RECURSO

Por Alan Gallegos

EL CONFLICTO se remonta a varios años, pero se agravó en 2026, cuando habitantes de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara empezaron a denunciar que el agua que llega a sus casas sale amarilla o turbia, con sedimentos y, en algunos casos, con un olor parecido al drenaje.

Durante los primeros meses de 2026, las denuncias empezaron a adquirir una dimensión mucho mayor.

Los habitantes compartieron fotografías y videos del agua que salía de sus llaves, con colores anormales, partículas y olores desagradables. Algunas personas señalaron que el líquido cambiaba de apariencia de un día a otro.

El 29 de junio pasado, el Gobierno de Jalisco anunció un plan estratégico de más de 30 acciones para atender el problema. El anuncio llegó después de varios meses de quejas y cuando la crisis ya había generado cuestionamientos públicos.

De acuerdo con especialistas, el conflicto tiene tres dimensiones: una infraestructura hidráulica envejecida, posibles fuentes de contaminación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Lemus ordena investigar “posible exceso” policial

Por Alan Gallegos y Tania Gómez

Luego de la manifestación del domingo en Guadalajara en contra del abasto de agua contaminada, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó que se investigue la actuación de la Policía, con el fin de sancionar cualquier posible abuso de la fuerza.

“He ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la Policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”, asentó el mandatario estatal.

Ayer por la mañana, Lemus Navarro señaló que, tras los hechos violentos que se registraron en la marcha por la calidad del agua en Guadalajara, de los 39 detenidos inicialmente ya habían sido liberados 12, luego de una “revisión minuciosamente, caso por caso”.

Por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que hasta ese momento sumaban 23 personas que fueron liberadas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación.

El dato: LA CNDH lanzó un exhorto a autoridades a respetar los derechos a la protesta social, libertad de expresión y reunión pacíficas en manifestaciones por el acceso al agua.

La fiscalía informó que el agente del Ministerio Público dictaminó su libertad con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite continuar con la integración de carpetas de investigación sin la necesidad de que estén en prisión preventiva.

También, las autoridades informaron que el agente del Ministerio Público cuenta con 48 horas para definir la situación legal de las personas puestas a disposición de la autoridad.

El gobernador subrayó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la marcha desde el inicio y hasta el final, abrió una investigación de oficio y su gobierno colaborará con toda la información que le sea solicitada y se atenderá cualquier recomendación.

Aseguró que la manifestación ciudadana transcurrió de manera pacífica desde su salida de la glorieta Minerva hasta su llegada a Casa Jalisco, donde, afirmó, la situación cambió con la presencia de grupos de choque.

320 Colonias de Guadalajara padecen el problema con el agua

“Eso fue lo que sucedió hasta que llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia, a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana”, dijo.

El mandatario estatal emecista aseguró que “lo que sucedió ayer no puede volver a repetirse y la violencia no puede ser el camino”. Además, refrendó el compromiso de resolver de fondo el problema de la calidad del agua.

Adelantó y prometió que el agua no se privatizará y el servicio no se entregará a ninguna empresa, y que las tarifas no subirán su precio.

Al referirse al caso, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respaldó las manifestaciones realizadas por la falta de agua y señaló que el gobernador de Jalisco se comprometió a esclarecer las detenciones y reparar posibles excesos, en caso de que se hayan cometido.

A través de un breve mensaje colocado en sus redes sociales, el excandidato presidencial salió a fijar su posición en torno de las protestas y las circunstancias que se generaron a partir de éstas.

“He escuchado el compromiso del gobernador de aclarar el estado de cada una de ellas y de reparar, en su caso, si se cometieron excesos, si se hizo alguna de forma injusta o desproporcionada”, declaró Álvarez Máynez.

ANUNCIAN TANDEOS

Por Alan Gallegos

AUTORIDADES de Jalisco acordaron ayer aplicar un esquema de cortes rotativos de agua, conocidos popularmente como tandeos, a partir del jueves 15 de octubre.

La anterior situación ocurre como consecuencia del cierre de compuertas en la presa de Las Pintas, debido a los altos niveles de contaminación que se presentan en este cuerpo de agua y con el objetivo de tener una mejor calidad del líquido.

La medida provocó ya una reducción de 30 por ciento del recurso disponible para su distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con medios locales, los municipios menos perjudicados serán Tonalá y Zapopan.

En una reunión entre autoridades estatales y municipales estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; alcaldes y la directora de Gestión Territorial, Karina Hermosillo, además del director de Obras Públicas, David Zamora; el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez, y el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui.

Cuestionan inacción sobre el bloque negro

| Por Alan Gallegos |

EL ESPECIALISTA en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena cuestionó la capacidad de las autoridades para contener al denominado bloque negro.

“Sabemos perfectamente que en todas las marchas se va a contar con un bloque negro que va a hacer sus disturbios y es ahí donde distingo si realmente se está haciendo un trabajo de inteligencia bastante quirúrgico para discernir y apartar a este bloque de la propia masa que legítimamente está protestando por sus derechos”, dijo.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa de YouTube de La Razón, el experto agregó que éste es un tema pendiente en el tema de seguridad y hace falta inteligencia para distinguir a este grupo de choque desde tierra y aire mediante videovigilancia. “Desafortunadamente no hay manera de declarar que esta situación está bajo control y se le salió de control a la Policía de Guadalajara, y por supuesto que tienen que existir consecuencias por este tema”, aseguró.

“La pregunta clave que nos queda siempre ante estas circunstancias es ¿por qué no se actúa sobre el bloque negro? Ésa es la gran incertidumbre que se tiene”, concluyó.

ESTABAN EN PAZ. Diego Magallanes, participante en la movilización, aseguró que la marcha transcurrió pacíficamente desde la Minerva hasta Casa Jalisco, donde, dijo, policías antimotines y bomberos utilizaron golpes y chorros de agua a presión contra los asistentes.

De acuerdo con su testimonio recogido por La Razón, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y derivó en detenciones y presuntas agresiones contra los manifestantes.

Según su versión, los reclamos subieron de nivel entre los asistentes y las autoridades. Afirmó que personal de bomberos lanzó chorros de agua a presión en contra de los manifestantes, mientras policías antimotines golpeaban a algunos asistentes y movían las vallas de seguridad.

Rechazó la versión de las autoridades sobre la presencia de aproximadamente 400 personas encapuchadas y armadas con objetos punzocortantes. Sostuvo que, en todo caso, habría alrededor de 15 integrantes identificados con el llamado bloque negro, una cantidad que, a su juicio, no justificaba la respuesta policial.