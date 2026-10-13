PAN abre la puerta a alianzas para frenar a Morena en 2027

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el partido considera alianzas donde sean determinantes para ganar e impedir el avance de Morena. Un año después de rechazar esa vía, sostuvo que la decisión dependerá de las condiciones de cada entidad, aunque mantendrá como prioridad buscar triunfos propios.

En conferencia de prensa en Quintana Roo, donde tuvo encuentros con pescadores y empresarios hoteleros en Cancún, el dirigente partidista dejó abierta la posibilidad de construir alianzas en esa entidad rumbo a los comicios de 2027, aunque evitó anunciar acuerdos con otras fuerzas políticas.

“Cada entidad tiene su propia realidad, y en los lugares en donde una alianza sea factor de triunfo, para impedir que avance la mancha, el tumor guinda, por supuesto que es una decisión que en Acción Nacional estamos considerando”, afirmó.

Romero Herrera explicó que para el blanquiazul es fundamental buscar triunfos propios, por sí mismos, pero si la realidad en cada plaza sugiere inclinarse por una alianza, tomarán esa decisión.

Ante las preguntas sobre la capacidad de la oposición para frenar las reformas de Morena, reconoció que la composición actual del Congreso favorece al oficialismo. Sin embargo, aseguró que el PAN buscará recuperar espacios en las elecciones de 2027 para impedir que una sola fuerza política imponga sus decisiones sin acuerdos con otras bancadas.

En ese contexto, Nuevo León, Chihuahua y Sonora aparecen en el reporte como posibles escenarios de coalición, presumiblemente con el PRI, de acuerdo con reportes locales.

ACUSA GOLPE. El dirigente partidista también anunció que su bancada votará contra el aumento al Derecho de No Residente (DNR), que contempla el paquete de ingresos para 2027, al considerar que la medida agravará la situación turística de Quintana Roo, donde, según sus cifras, el tráfico aéreo hacia Cancún disminuyó 10 por ciento durante el último año.

Romero cuestionó la decisión del Gobierno federal de incrementar el cobro a visitantes internacionales en medio de los problemas de inseguridad, sargazo y falta de promoción que afectan la actividad económica del Caribe mexicano.

“Es increíble que a Morena se le ocurra dar este golpe a Quintana Roo en el peor momento para el sector turismo en la región”, expresó acompañado de legisladores de su partido y representantes de la actividad turística en dicha entidad.

La propuesta federal contempla elevar el DNR a mil 335 pesos, frente a los 559 pesos que tenía en 2019, de acuerdo con las cifras que expusieron los panistas. Romero señaló que el incremento acumulado durante prácticamente dos años se aproxima al 60 por ciento y advirtió sobre sus consecuencias para la competitividad de los destinos nacionales frente a otros mercados internacionales.

Afirmó que el encarecimiento de las vacaciones constituye uno de los principales problemas de Quintana Roo y que las nuevas cargas económicas podrían reducir todavía más la llegada de visitantes extranjeros. Ante una pregunta sobre las posibles pérdidas en ocupación hotelera y actividad económica, reconoció que su partido carece de una estimación concreta sobre las consecuencias del ajuste.

“Tenemos números de lo que se va a generar, es catastrófico”, sostuvo el dirigente, quien también cuestionó que el Gobierno federal mantenga la política de incrementos pese al comportamiento de la actividad aérea hacia Cancún.