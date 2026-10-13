Aseguran México y EU 1.2 t de cocaína frente a Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente una tonelada 268 kilogramos de presunta cocaína durante un operativo en el océano Pacífico, a 677 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca, donde también detuvo a seis personas, cinco de ellas extranjeras. La intervención contó con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos y permitió interceptar una embarcación que transportaba 46 bultos con la sustancia ilícita.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la coordinación con Estados Unidos y señaló que la Armada de México acumula más de 90 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Dato: Al 10 de septiembre, la Marina aseguró 37 mil 855.48 kilos de cocaína en operaciones marítimas. El volumen superaba en 12 mil 142.48 kilos el total reportado durante todo 2025.

García Harfuch vinculó estos decomisos con la reducción de los ingresos que obtienen las organizaciones delictivas mediante la comercialización de estupefacientes. En su mensaje, advirtió sobre los “millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”.

El aseguramiento frente a Oaxaca figura entre los decomisos marítimos de más de una tonelada que la Armada de México ha reportado durante 2026, aunque al menos 11 operaciones anteriores registraron volúmenes superiores. Entre ellas destacan las 4.7 toneladas interceptadas en febrero cerca de Isla Clarión, las casi tres toneladas localizadas en julio frente al litoral oaxaqueño y los cargamentos de agosto en Guerrero, Michoacán y Chiapas.

Las personas capturadas y la droga incautada por personal naval, tras el operativo en las costas de Oaxaca, ayer. ı Foto: Especial

Las autoridades estiman una pérdida económica de 289 millones 104 mil pesos para las organizaciones criminales. La dependencia naval señaló que el decomiso impidió la posible distribución de dos millones 536 mil dosis de droga.

Durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, elementos de la Armada de México desarrollaron la operación que permitió ubicar la embarcación a unas 366 millas náuticas de las costas oaxaqueñas. El dispositivo incluyó unidades de superficie y aeronaves militares para ejecutar la intercepción en aguas del Pacífico.

La movilización formó parte de las acciones conjuntas entre las instituciones de seguridad mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico de estupefacientes por vía marítima.

El personal naval encabezó la intervención, aseguró los paquetes y tomó bajo custodia a los seis ocupantes, a quienes notificó sus derechos conforme a la legislación correspondiente.

Entre los detenidos figuran cinco ciudadanos extranjeros, cuyas identidades y nacionalidades no han sido reveladas por las autoridades federales, quienes tampoco precisaron el lugar de procedencia ni el destino de la embarcación que transportaba el cargamento de droga.

Tras concluir las maniobras en alta mar, los militares trasladaron la carga y a sus ocupantes hacia Puerto Chiapas, donde se encuentran las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval. Desde ese punto comenzaron los procedimientos de entrega ante las autoridades responsables de integrar la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR), con la colaboración de la SSPC, tendrá a su cargo las diligencias correspondientes para establecer el peso ministerial de la sustancia y determinar su naturaleza. Aunque el balance preliminar establece una cantidad cercana a los mil 268 kilogramos, la cifra definitiva dependerá de los análisis oficiales.

A diferencia de los aseguramientos terrestres, esta intervención requirió la movilización de recursos navales y aéreos a una distancia de cientos de kilómetros del litoral mexicano. La participación de la Guardia Costera formó parte del esquema de cooperación bilateral que las autoridades reportaron para esta operación.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó el operativo conjunto con la Marina. Además, enmarcó el resultado dentro de las prioridades del presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión de “debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas”.

“Ya sea por tierra o por mar, la coordinación da resultados. La Guardia Costera de Estados Unidos, trabajando con la Marina, contribuyó al aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína y a la detención de seis personas frente a las costas de Oaxaca. Esto significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales. Seguiremos ejerciendo presión, dondequiera que operen”, señaló.