Hutíes amenazan a EU con respuesta “rápida y dolorosa” si interviene

25o Congreso de Energía de la WPC, durante un diálogo ministerial de apertura en Riad, Arabia Saudí, ayer.

La milicia hutí de Yemen amenazó ayer con responder de forma “rápida y dolorosa” si Estados Unidos interviene en la guerra y participa en los ataques de Arabia Saudí. Mohammed Al Bukhaiti, integrante del buró político de los rebeldes respaldados por Irán, afirmó que Washington y sus intereses en la región se convertirían en objetivos.

“Si Estados Unidos se involucra en la agresión contra Yemen, no deliberaremos sobre la decisión de responder. Al contrario, habrá una respuesta rápida y contundente dirigida contra Estados Unidos y todos sus intereses en la región”, declaró a la agencia AFP.

También pidió a trabajadores de instalaciones petroleras y aeropuertos saudíes mantenerse alejados, pues aseguró que esos lugares son objetivos legítimos.

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El Dato: La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que ninguna potencia extrarregional tiene derecho a amenazar, mantener presencia o interferir en Ormuz y el Golfo Pérsico.

La advertencia se produjo después del ataque del sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, que dejó 13 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho de inaceptable y dijo que analizaría la posibilidad de sumarse a los bombardeos saudíes contra los hutíes. Aunque anunció que hablaría con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, no ha confirmado una decisión de intervenir.

El magnate criticó el lunes a los rebeldes por el aumento de sus ataques contra Arabia Saudita. “Bueno, los hutíes se están portando muy mal. No es bueno”.

Escala ofensiva. Los hutíes reivindicaron ayer un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad con un misil balístico. Su portavoz militar, Yahya Saree, afirmó que también lanzaron un dron contra la base aérea de Jamis Mushait, en el sur saudí.

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La coalición militar encabezada por Riad informó que interceptó y destruyó dos misiles dirigidos contra esa instalación. Las fuerzas saudíes también respondieron a ataques con drones y misiles de crucero lanzados desde Yemen, según medios estatales. En tanto, los hutíes aseguraron que bombardeos contra dos distritos de Saná, la capital yemení, y zonas del norte del país dejaron 10 muertos y 19 heridos.

En Riad se escucharon explosiones después de que residentes recibieran una alerta de amenaza aérea en sus teléfonos celulares. El mensaje pedía permanecer en sus viviendas o en un lugar seguro.

El aeropuerto permanecerá cerrado hasta el sábado 17 de octubre a las 21:00 horas locales. La Autoridad General de Aviación Civil señaló que la medida busca verificar la seguridad de las instalaciones antes de reanudar las operaciones.

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Por su parte, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, advirtió que el reino responderá con la misma gravedad. “La seguridad energética no puede darse por sentada”, declaró durante una conferencia en Riad, donde calificó de graves los acontecimientos de las últimas semanas.

Avance. A su vez, las fuerzas gubernamentales yemeníes afirmaron haber realizado mil 879 operaciones contra los rebeldes como parte de la campaña El Amanecer de Yemen. El portavoz militar Majeed al-Nuzaili aseguró que utilizaron aviones de combate, artillería y lanzacohetes para destruir 380 vehículos militares. Los hutíes mantienen posiciones en Moca, Dhubab y zonas cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo. También avanzan enTaiz.

Ante la escalada, Irán ofreció facilitar el diálogo entre Arabia Saudita y los hutíes. Los ministros de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y saudí, Faisal bin Farhan, conversaron por teléfono el domingo. Araqchi expresó preocupación por la tensión y advirtió que insistir en la vía militar, sin soluciones políticas, agrava la situación.

El Tip: Riad no emitió advertencias públicas sobre ataques militares días antes de los bombardeos mortales en el aeropuerto.

Objetivos estratégicos. Por otra prte, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, amenazó con destruir centros de datos de Inteligencia Artificial y cables submarinos en el Golfo Pérsico si se reanudan los ataques contra Irán. Aseguró que los activos EU valen más de dos billones de dólares y advirtió que Teherán aún dispone de capacidades que no ha utilizado.

Mohsen Rezaei también acusó a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos de encabezar una red de tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Según su versión, las fuerzas iraníes atacaron buques que contrabandeaban.

Mientras tanto, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que continúan los intercambios de mensajes con Washington mediante intermediarios. Teherán revisa la respuesta estadounidense a una propuesta de siete puntos que exige levantar el bloqueo naval, terminar la guerra en todos los frentes y retirar las sanciones.

Sanción a funcionarios. Un total de 29 países, entre ellos España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, condenaron actividades violentas e híbridas atribuidas a Irán, como presuntos complots, incendios provocados, sabotajes y ciberataques.

Los firmantes reconocieron las acusaciones británicas sobre un incidente de seguridad ocurrido a finales de septiembre en la base aérea de Fairford, en Inglaterra, utilizada por bombarderos estadounidenses. El gobierno británico impuso sanciones a dos altos cargos iraníes y convocó al embajador de ese país.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ante el Parlamento que el incidente probablemente fue coordinado desde Irán y casi con seguridad estuvo dirigido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán negó su participación en el incidente de Fairford y calificó de infundadas las acusaciones británicas. Sostuvo que Londres no presentó pruebas y cuestionó las expresiones como “muy probable” y “casi seguro” para señalar a Teherán.