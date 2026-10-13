BMV avanza y el peso repunta tras pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó la sesión de ayer con un avance, lo que significó que amplió su racha de semanal de 2.35 por ciento; mientras que el peso se apreció después de las pérdidas sufridas la semana pasada que lo llevaron a mínimos en casi un año.

El índice S&P/BMV IPC subió 1.06 por ciento a 66 mil 746.78 puntos para ampliar su buena racha tras acumular un retorno semanal de 2.35 por ciento. Los títulos de Grupo Bimbo subieron 2.72 por ciento a 57.44 pesos y lideraron las alzas. Fueron seguidos por las acciones de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, que avanzaron 2.46 por ciento a 932.95 pesos.

El dato: La Ganancia de la divisa nacional ocurrió por baja liquidez debido a que en Estados Unidos estuvo cerrado el mercado de bonos por el Día de la Raza.

En el mercado secundario de deuda, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizó con un rendimiento del 9.3 por ciento, frente al 9.298 por ciento del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofreció un retorno de 9.74 por ciento, que se compara con el 9.746 por ciento de la sesión anterior.

Por su parte, durante la jornada, el peso cotizó en 18.2559 unidades por dólar, con un alza del 0.73 por ciento respecto a la sesión anterior. La semana pasada, la moneda local retrocedió alrededor del 1.4 por ciento, en su quinta baja semanal consecutiva, y el viernes llegó a cotizar en 18.4990 unidades por dólar, su menor nivel desde noviembre de 2025.

“El principal factor de riesgo al alza para el tipo de cambio es la expectativa de que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos siga disminuyendo, pues continúa el desmantelamiento de posiciones de carry trade”, dijo Banco Base en un análisis.

La moneda se vio afectada las jornadas previas por los temores sobre un menor diferencial de tasas frente a Estados Unidos, después de que la publicación el jueves de la minuta de la última reunión de Banco de México (Banxico) reforzó las expectativas de que la autoridad podría volver a relajar su política monetaria, después de pausar un prolongado ciclo de ajustes.

16.97 Pesos por dólar fue el tipo de cambio de hace un mes

Además, tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxico se mostraron abiertos a considerar recortes de la tasa clave en próximas reuniones si mejora el panorama de inflación.

“Se mantiene la expectativa de un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos por dólar para el último trimestre, con posibilidad de alcanzar en algunos momentos el nivel de 18.50 pesos por dólar. Al alza, las resistencias técnicas se ubican en 18.4985 y 18.7706 pesos por dólar. A la baja, el soporte clave se ubica en 18.1704 pesos por dólar”, indicó Banco Base.

Los mercados se mantienen a la espera de los datos de inflación de EU esta semana; mientras que siguen atentos a los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente ante una escalada de los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra instalaciones de Arabia Saudita, lo que provocó un alza de los precios del petróleo durante la sesión.