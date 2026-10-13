CCE plantea que el salario mínimo suba apenas por encima de la inflación

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el salario mínimo general ha alcanzado la línea de bienestar familiar y aseguró que su propuesta de ajuste para el siguiente año es que el incremento se dé uno o dos puntos porcentuales más que la tasa de inflación para evitar la pérdida de empleos.

“El salario mínimo, como les decía, ha llegado al nivel de la línea del bienestar familiar, que era el objetivo que habíamos puesto. Quiere decir que de aquí en adelante la propuesta del sector empresarial es hacer los ajustes nada más por inflación como en el resto de los salarios”, señaló José Medina Mora Icaza, presidente del CCE.

El dato: El Artículo 123 de la Constitución establece que los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.

En 2016, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) el salario mínimo para todo el territorio mexicano fue de 73.04 pesos diarios; actualmente, el salario general se encuentra en 315.04 pesos y el de la Zona Libre de la Frontera Norte subió a 440.87 pesos diarios; es decir, en 10 años, se registraron incrementos de 331.3 por ciento y de 503.6 por ciento, respectivamente.

El representante empresarial sostuvo que en el caso de ZLFN, en los últimos 11 años, el incremento fue mayor respecto al salario general y provocó que en Ciudad Juárez, al menos, 14 maquiladoras tuvieran que cerrar y se perdieran más de 60 mil empleos. En ese sentido, es que el sector privado dijo que es necesario que se realicen los ajustes como “en los demás salarios, inflación más un punto, inflación más dos puntos, pero en ese rango”.

Medina Mora Icaza agregó que se debe cuidar el empleo formal y a partir de 2027, el alza en el salario mínimo debe ser de forma responsable y eso es lo que se busca en las próximas reuniones con la Conasami.

“El objetivo que tenemos es lograr un aumento del salario mínimo que no deteriore el empleo… Ha habido poca generación de empleo formal. Casi todos los empleos que se han generado en el país han sido en la informalidad. Y entonces ése es el planteamiento que hacemos desde el sector empresarial”, puntualizó.

REDUCIR DÉFICIT. En materia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, Medina Mora Icaza dijo que si el país importa más mercancías, en especial, petróleo y otros combustibles de su principal socio comercial se reducirá el déficit y se ampliará el espacio de negociación en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); la declaración del representante empresarial se dio luego de que el Financial Times reportó que el mandatario Donald Trump presionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a incrementar sus compras de gas natural.

“Comprarle más gas, gasolinas y diésel nos ayuda porque disminuye el déficit y podemos, lo que sí tenemos en el país, exportarlo a otros países, hay mercado para hacerlo, entonces sería conveniente… En el proceso de negociación del T-MEC mientras bajemos compras de insumos de Asia y compremos en Norteamérica eso va a ampliar el espacio para la negociación para México”, indicó en conferencia de prensa.

Explicó que el organismo sí analiza cómo comprar más mercancías de Estados Unidos, y el combustible es una de ellas, ejemplificó que el país podría comprar crudo estadounidense para refinar, mientras que el que se extrae en territorio mexicano debería ser exportado a otros países, porque los centros de refinación de aquí no son aptos para este tipo de petróleo.

“Podríamos exportar el petróleo que extraemos a otros países e importar de Estados Unidos, petróleo que necesitamos ¿Por qué? Porque para el presidente Trump la variable crítica se llama déficit. Entonces, todas las acciones que hagamos para disminuir el déficit nos van a ayudar”, agregó.

Medina Mora Icaza sostuvo que también sobre semiconductores se podría hacer algo similar, ya que actualmente México le compra a Taiwán para ensamblar, se le agrega un bajo valor agregado y se exporta hacia Estados Unidos “de tal manera que eso nos pega en el déficit, el que se reconozca que esos componentes realmente los estamos importando de Estados Unidos, es una compra a Estados Unidos, nos ayuda en el déficit”, puntualizó.

Asimismo, tras las declaraciones recientes del presidente Donald Trump de que pronto alcanzará un acuerdo bilateral con México, el presidente del CCE sostuvo que la Iniciativa Privada mexicana percibe que será así, pero no será la revisión total del T-MEC, ésa llevará más tiempo y no hay certeza de cuándo podría finalizar.

Reconoció que el Gobierno federal ha trabajado en eliminar las barreras no arancelarias que Estados Unidos pidió para que avanzaran las negociaciones; una de ellas es que hoy se tienen aduanas más eficientes, se combate el lavado de dinero, entre otros cambios.

Agregó que la única certeza que se tiene es que el T-MEC seguirá, por lo menos, 10 años más con revisiones anuales acotadas, aunque “lo que nos daña son los aranceles de la Sección 232 en el sector automotriz, acero, aluminio, cobre y componentes. De hecho, los aranceles son violatorios al T-MEC”. No obstante, añadió que la relación comercial ya se encuentra en una nueva fase: antes predominaban los acuerdos de libre comercio, tras la segunda administración de Donald Trump, será un “tratado de comercio internacional con aranceles”.

ATENCIÓN ADECUADA. El CCE pidió que los trabajadores sean atendidos de manera adecuada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que las empresas cumplen puntualmente con sus obligaciones patronales y esperan que se traduzca en servicios de salud eficientes.

“Hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores. Las empresas cumplimos puntualmente con el pago correspondiente al Seguro Social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera adecuada”, indicó.