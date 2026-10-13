Amplían consulta sobre ley para derechos indígenas

SHEINBAUM, ayer, con representantes de 69 pueblos originarios y el afromexicano en Palacio

En el marco del Día de la Resistencia Indígena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una extensión de la consulta para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que hay temas que aún requieren mayor debate entre este grupo poblacional.

Durante un encuentro con delegados de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, la mandataria sostuvo que una ley sobre ese tema debe emanar de la voluntad popular.

“Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, pero todavía hay temas que son importantes que se sigan consultando. Por eso ustedes llevan la mano, la palabra, la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: ‘ya está’, entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, señaló.

El Dato: EL GOBIERNO federal ha realizado 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo para recolectar 2 mil 287 aportaciones para el diseño de esta ley.

Destacó que aún falta sumar a este proyecto legislativo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y la propiedad comunal tradicional.

Destacó que, con el ingreso de la Cuarta Transformación al Gobierno, estos sectores de la población fueron reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución, lo que abrió la puerta a que se les asignen recursos destinados a obras de diverso tipo dentro de sus comunidades.

Sheinbaum Pardo también reafirmó su rechazo a la visión histórica de que los europeos “descubrieron” América, porque, sostuvo, aquí ya había civilizaciones con amplios conocimientos.

“Aquí había grandes civilizaciones que no necesariamente necesitaban ser descubiertas por los europeos. Aquí había grandes civilizaciones que incluso estaban mucho más avanzadas que Europa. Aquí se conocía los astros, había calendarios exactos, se sabía cómo cultivar las tierras de manera sustentable, se construían pirámides, había ingenieros hidráulicos. Mientras aquí las ciudades eran limpias, en Europa no necesariamente.

“Aquí los mayas descubrieron el cero y tenían numeración vigesimal, mucho más avanzada que los números romanos. Y la llegada de los españoles fue muy violenta. No fue un encuentro de dos mundos, sino fue muy violenta; se esclavizó, se exterminó”, dijo.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI; la Presidenta Claudia Sheinbaum, y Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

Como parte del diálogo que se sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional, la representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, Yaneth Cruz Gómez, solicitó ampliar el tiempo de consulta y entregó su propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que en el segundo piso de la Cuarta Transformación se reconoció a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público en la Constitución.

Explicó que en este tiempo se han ejercido un total de 25 mil 424 millones de pesos entre 2025 y 2026 del Faispiam para la realización de 52 mil 547 obras.

Agregó que los 22 Planes de Justicia beneficiaron a 2.6 millones de personas indígenas de 14 estados, con una inversión de 64 mil 523 millones de pesos.

Tambiés destacó la restitución de 45 mil 794 hectáreas para el Pueblo Yaqui; seis mil 26 más en la Sierra Tarahumara; cinco mil 956 para la comunidad Wixárika de Jalisco; 569 para el primer ejido Otomí; y una meta de 400 caminos artesanales para este año.