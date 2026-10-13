Con 2 grandes en el año, Zverev es líder de la ATP

Alexander Zverev vive uno de los momentos más importantes de su carrera al convertirse en el número uno del mundo al cierre de la temporada. El tenista alemán aseguró matemáticamente el primer lugar del ranking de la ATP después de la derrota de Carlos Alcaraz ante Zizou Bergs en el Masters de Shanghái, resultado que dejó sin posibilidades al español del liderato.

Aunque todavía ocupa el segundo puesto de la clasificación, el cambio en la parte más alta de la tabla se concretará antes de que finalice la temporada. De acuerdo con el calendario del circuito, el teutón podría aparecer como número uno desde el 2 de noviembre; sin embargo, su permanencia en la cima al momento de publicarse el listado definitivo de la campaña quedó garantizada para el 23.

El dato: Dos de sus exparejas lo acusaron de ejercer abuso físico durante sus relaciones, señalamientos que afectaron la imagen pública y provocaron cuestionamientos.

El logro representa una recompensa a un año extraordinario para el jugador de 29 años, quien no sólo consiguió sus primeros dos títulos de Grand Slam, sino que también mantenerse competitivo durante los cuatro grandes. Se coronó en Roland Garros y, posteriormente, conquistó el Abierto de Estados Unidos.

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Además de sus campeonatos en París y Nueva York, alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y disputó la final de Wimbledon. Estos resultados le permitieron sumar una cantidad importante de puntos y consolidarse como el jugador más regular del circuito durante el año. Antes de esta campaña, sus mejores actuaciones en grandes fueron tres finales, por lo que el salto fue evidente.

“Ha sido una temporada fantástica para mí. Ganar en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto del ranking, es como un sueño hecho realidad”, declaró Zverev tras conocer que ya tenía asegurado el primer puesto.

6 Finales de Grand Slam ha jugado el alemán en su carrera

El tenista también destacó el esfuerzo que tuvo que realizar para regresar al máximo nivel después de una lesión que puso en riesgo su carrera. En 2022, durante una semifinal de Roland Garros frente a Rafael Nadal, sufrió una grave torcedura en el tobillo derecho. La lesión fue tan severa que tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas y permanecer alejado de la competición durante varios meses.

“Se ha invertido muchísimo trabajo y esfuerzo para lograr este objetivo, especialmente después de regresar de la lesión de tobillo”, afirmó el alemán, quien considera que su recuperación física y mental fue uno de los factores determinantes para alcanzar la cima.

El ascenso del alemán también se vio favorecido por la ausencia de Jannik Sinner durante el cierre de la temporada. El italiano, quien encabezaba el ranking, no disputa un partido desde que perdió ante el propio Zverev en la final de Wimbledon, celebrada en julio. La semana pasada anunció que no volverá a competir en lo que resta del año debido a una inflamación en la rodilla derecha.

La baja de Jannik Sinner abrió la puerta para que el teutón recortara la distancia en la clasificación y terminara asegurando el primer lugar. En 2024, el alemán ya había cerrado el año como número dos, pero en esta ocasión consiguió dar el paso definitivo y convertirse en el líder del circuito. También hará historia al ser el jugador de mayor edad en alcanzar por primera vez el número uno de final de temporada, según los registros de la ATP.

Su coronación se producirá mientras continúa su participación en el Masters de Shanghái. Tiene programado enfrentarse el martes a Alexander Bublik, en un partido que le permitirá seguir sumando ritmo competitivo durante la recta final del calendario.