El Cruz Azul tiene pie y medio en las semifinales del Apertura 2026 gracias al abultado resultado que consiguieron en el encuentro de ida ante el León por marcador de 4-0. El equipo de Joel Huiqui dominó el compromiso de inició a fin para demostrar que pelearán hasta la última instancia en busca del bicampeonato.

La Máquina no tardó en abrir el marcador y al minuto 7 de juego Agustín Palavecino habilitó a José Paradela en la frontal del área. El mediocampista argentino se acomodó a su pierna hábil con su control y disparó al poste más lejano Óscar García para abrir la cuenta de los celestes.

¡Paradela sacó el cañón! 🚀



El talento de José se hizo presente con una espectacular anotación para abrir el marcador ante León. ¡Una joya que encendió la noche! 🔥#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/tUIYsieZKF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

¡La fortuna también juega! 🍀



Nico Ibáñez sacó el disparo de larga distancia, el balón se desvió en dos defensores y terminó en las redes. Y así, @CruzAzul amplió la ventaja ante León! 🔥#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/gamiYjD5Af — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

La Máquina tuvo siete tiros totales en el primer tiempo y dos de ellos terminaron moviendo las redes de la cabaña rival. Al minuto 30 Nicolás Ibáñez sacó un remate desde fuera del área y con fortuna terminó pegando en dos defensas de los Panzas Verdes para cambiar la trayectoria, por lo que el Gato García ya no pudo hacer nada para evitar la caída de su marco.

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Llegó el medio tiempo y el conjunto rival tenía la ventaja a su favor, pero en la parte complementaria no dejaron de apretar a su rival para evitar que estuvieran cerca de la portería de Andrés Gudiño, quien tuvo varias intervenciones importantes para mantener el cero atrás.

El tercer tanto de los cementeros llegó al minuto 66 de tiempo corrido, cuando Agustín Palavecino mandó un balón filtrado para José Paradela que remató cruzado para marcar su doblete en el compromiso ante los del Bajío.

¡Paradela está encendido! 🔥



José firmó su doblete con una gran definición y puso el tercero de La Máquina ante León. 💙#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/w1mg3vNGxm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

¡El destino se viste de celeste! 🍀💙



El ‘Toro’ Fernández encontró una buena dosis de fortuna para mandar el balón al fondo y marcar el cuarto de La Máquina ante León. 🚂🔥#CFIda #AP26 ✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Nd9TT5r1Tn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2026

Al minuto 73 apareció el otro goleador del Cruz Azul, Gabriel Fernández, que con un poco de fortuna logró marcar el cuarto tanto del equipo visitante. El delantero uruguayo remató cuando Óscar García intentaba achicar el ángulo de disparo, el ariete del Cruz Azul cayó al césped y el rebote terminó pegando en el botín del Toro para después meterse a la portería.

La Máquina fue el único equipo que logró un resultado abultado en el partido de ida para estar más tranquilo en el compromiso de vuelta, ya que el León necesita ganar por diferencia de cinco goles para eliminar al Cruz Azul del certamen.

DCO