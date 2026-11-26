Reprobable lo que ocurrió en el futbol boliviano durante un partido de la Copa Bolivia. El árbitro Jordy Alemán está metido en graves problemas después de golpear brutalmente en el rostro al arquero del Real Potosí Christian Martínez.

El silbante tuvo que ser resguardado por la policía que estaba encargada de la seguridad del recinto para que el problema no escalara a mayores. Pero todo ocurrió cuando jugadores del Real Potosí abordaron al árbitro central, lo empujaron y Jordy Alemán perdió la cabeza al soltar un puñetazo en la cara de Christian Martínez.

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El árbitro Jordy Alemán golpeó a Cristian Martínez, arquero argentino de Real Potosí, tras la finalización de la Copa Paceña, en la que Always Ready se consagró campeón. 😳 pic.twitter.com/XMrDxyISbj — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 26, 2026

El portero que fue golpeado no realizará denuncias contra el árbitro

El problema que ocurrió en el Estadio Víctor Agustín Ugarte terminó con un comunicado por parte del portero que fue golpeado en el que decidió no “iniciar acciones judiciales ni presentar denuncias” contra el silbante.

“Mi intención es dar por superado este episodio y evitar que esta situación continúe generando conflictos, sin dejar de estar a plena disposición de las autoridades competentes para cualquier aclaración que corresponda”, escribió.

El guardameta Christian Martínez habló ante los micrófonos después del partido y comentó que el golpe le hizo sangrar la boca, también dijo que “ojalá que se le muera la mamá y se le regrese todo lo mal que hace. Él de arriba ve todo”.

DCO