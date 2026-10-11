¡REPROBABLE! Aficionados del América golpean y patean a una persona detrás de una patrulla de policía (VIDEO)

Aficionados del América mostraron el lado más oscuro del futbol mexicano e imágenes que no se deben de replicar entre los fanáticos aztecas. Tras el encuentro entre las Águilas y el Monterrey un grupo de fans con jerseys azulcremas corretearon a una persona para golpearla con palos y patearla a las afueras del Estadio Azteca.

En el video que circula en redes sociales se puede ver el momento en el que la persona corre a una patrulla en busca de ayuda de los policías, pero no la presencia de las autoridades evitaron que estos pseudoaficionados golpearan sin piedad al hombre que estaba en el piso. Se desconoce la razón por la que inicio esta pelea.

IMÁGENES DELICADAS 🚨



Un hombre trató de escudarse en los policías tras ser perseguido por aficionados del América, pero la presencia de los uniformados no importó y se desató una fuerte pelea afuera del estadio. pic.twitter.com/bFsSirgNdF — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) October 11, 2026

América celebró su 110 aniversario enfrentando al Monterrey

El América se encuentra de manteles largos este fin de semana por la celebración de sus 110 años de historia, los cuáles festejaron en el partido ante Monterrey, pero el resultado no fue el que la afición que se dio cita en el Estadio Azteca esperaba.

Las Águilas empataron 1-1 con los Rayados en un partido que tuvo polémica de por medio por un supuesto penal sobre Orbelín Pineda que no marcó el árbitro central en el primer tiempo. Fuera de eso el encuentro fue entretenido por las oportunidades de gol que generaron ambas instituciones en el Coloso de Santa Úrsula.

La afición azulcrema respondió con una gran entrada al Estadio Azteca para ver el encuentro entre el América y el Monterrey, la directiva pidió que todos vistieran de amarillo para no desentonar en la fiesta, pero la victoria no se hizo presente para el equipo de Guillermo Almada.

DCO