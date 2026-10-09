América presenta su camiseta para celebrar sus 110 años de historia; ¿dónde comprarla y cuánto cuesta?

El equipo más ganador del futbol mexicano está de fiesta y este fin de semana en el partido ante Monterrey utilizarán un jersey especial para celebrar sus 110 años de historia en el balompié nacional. Adidas se encargó de crear una remera que está enamorando a la afición del América.

A un día de enfrentarse a Rayados en lo que será una fiesta en el Estadio Azteca, la marca alemana presentó un jersey único para los 110 años del América. El diseño es muy limpio con el color amarillo tradicional de las Águilas como base y los detalles de las mangas, el cuello y el logo de Adidas en azul, lo que hace que se vea más elegante.

straight from the archives to the pitch 💛💙

⁰introducing the 110th anniversary jersey of Club América, available now. pic.twitter.com/r6IGbVB4vU — adidas Football (@adidasfootball) October 9, 2026

¿Cuánto cuesta el jersey del 110 aniversario del América?

Como es una costumbre en la actualidad, las marcas que patrocinan a los equipos no solo sacan a la venta un solo artículo y en esta ocasión Adidas presento toda una colección para celebrar los 110 años de historia del conjunto de Coapa.

Jersey Aniversario Club América - $2,999 pesos mexicanos

Jersey Aniversario Club América manga larga - $3,199 pesos mexicanos

Jersey Aniversario Club América niños - $1,999 pesos mexicanos

Jersey Aniversario Club América azul manga larga - $3,199 pesos mexicanos

Jersey Aniversario Club América azul manga larga niños - $1,899 pesos mexicanos

Short Aniversario Club América - $1,699 pesos mexicanos

Chamarra Deportiva 110 Aniversario - $2,999 pesos mexicanos

Pants Deportivos 110 Aniversario - $2,199 pesos mexicanos

Sudadera con Gorro Aniversario Club América - $1,999 pesos mexicanos

Playera Club América Lifestyler Aniversario - $1,399 pesos mexicanos

Gorra Aniversario Club América - $699 pesos mexicanos

Todos estos productos se pueden encontrar en la página web oficial de Adidas y seguramente la colección estará disponible en las tiendas Ame Shop y en la sucursal que se encuentra en el Estadio Azteca.

Estos son los costos del jersey para los 110 años del América. ı Foto: Captura de Pantalla

América celebra sus 110 años enfrentando al Monterrey

El América espera que la afición que asista este fin de semana al Estadio Azteca se la pasé muy bien durante la celebración de los 110 años del conjunto azulcrema.

Será ante Monterrey el encuentro en el que las Águilas tendrán su celebración, esperando sacar un resultado positivo ante los Rayados para tener un fin de semana redondo.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El América pidió a su afición asistir al estadio vestidos de amarillo para no desentonar en las celebraciones.

DCO