Henry Martín termina con especulaciones y revela el equipo donde se quiere retirar ¿se va del América?

Henry Martin en un partido con el América en la Leagues Cup.

Henry Martín tuvo un bajón de nivel después de conseguir el tricampeonato con el América, aunque el delantero mexicano se mantuvo peleando con las Águilas y con la llegada de Guillermo Almada tomó un rol diferente en el equipo, pero él mismo fue el encargado de revelar en que equipo quiere terminar su carrera.

“Realmente aquí me quiero retirar. Siempre lo he dicho, aquí es mi casa, lo siento como mi casa, es mi sueño estar acá, hemos conseguido muchas cosas juntos, no me visualizo representando a otro equipo, no me veo con otra camiseta. Es difícil estar aquí, es difícil aguantar la presión, las críticas y te hablo de lo negativo, pero cuando las cosas salen bien, también es muy bonito estar acá”, comentó Henry Martín.

¿Cuándo llegó Henry Martín al América?

Henry Martín fue uno de los mejores jugadores del América durante el tricampeonato, aunque antes de eso el delantero fue muy criticado por sus regulares actuaciones que tenía con las Águilas cuando ingresaba al campo.

El ariete yucateco llegó al nido de Coapa en enero del 2018 procedente de los Xolos de Tijuana y se ha mantenido en el conjunto azulcrema desde ese año. Desde su arribo a la capital, Henry Martín ha sido dirigido por Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz, André Jardine y Guillermo Almada.

El mejor registro goleador del mexicano fue con Miguel Herrera, técnico con el que disputó 151 compromisos, 46 goles y 19 asistencias, mientras que con André Jardine jugó 104 partidos, metió 35 dianas y dio 23 asistencias.

El yucateco celebra una de sus anotaciones, ayer, en Aguascalientes. ı Foto: Mexsport

¿Cuántos goles lleva Henry Martín en la actual temporada con el América?

Henry Martín tiene competencia esta temporada en el América, Alejando Cárdenas y Miguel Borja, pero el delantero mexicano sigue marcando goles con la camiseta azulcrema.

En la actual campaña, el ariete de Yucatán lleva seis goles y los últimos tres fueron en el mismo encuentro ante el Necaxa, compromiso en el que marcó hat-trick para recuperar la confianza de cara a lo que resta de la campaña.

DCO