Kansas City y Buffalo cerraron la actividad del Día de Acción de Gracias de la NFL con un partido muy cerrado de inició a fin. El marcador se mantuvo 10-10 hasta el último minuto del compromiso cuando Tyler Bass entró al campo para darle la victoria a los Bills con un gol de campo de 57 yardas.

Este enfrentamiento era uno de los más esperados del Thanksgiving Day por el nivel de mariscales de campo que se presentaron en el emparrillado y que ambas franquicias venían con marca positiva en la temporada. La lluvia hizo aún más dramático el compromiso que se definió hasta el último suspiro.

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Los Bills pegaron primero en el partido con la anotación de James Cook III en el segundo cuarto del partido, mientras que los Jefes respondieron con un gol de campo de Harrison Butker a dos segundos de que terminará la primera mitad del juego en el Highmark Stadium.

En la segunda mitad del partido las cosas fueron diferentes, en esta ocasión le toco anotar a los Chiefs con Emmett Johnson que corrió para llegar a las diagonales y los Bills lograron emparejar el electrónico con el gol de campo de Tyler Bass en el arranque del último episodio.

El equipo que dirige Andy Reid tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador para obligar a los de Buffalo a anotar de seis, pero Harrison Butker mandó el ovoide por un lado de los tres postes desperdiciando una oportunidad de oro para llevarse la victoria.

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Tanto Patrick Mahomes como Josh Allen tuvieron una noche complicada de Día de Acción de Gracias al estar presionados la mayor parte del tiempo cuando estaban dentro del emparrillado, ya que las defensas de ambas instituciones realizaron un gran trabajo para mantener el marcador con pocos puntos.

Mahomes terminó con 174 yardas por aire, mientras que Josh Allen logró lanzar para 81 yardas. James Cook se llevó los reflectores con 117 yardas en 32 acarreos y Travis Kelce logró cuatro recepciones en el juego para 71 yardas.

Con 13 segundos en el reloj los Chiefs despejaron el balón, pero los equipos especiales de Buffalo lograron tocar el ovoide para que Greg Dortch dejará en buena posición a su equipo para conseguir el gol de campo. Tyler Bass entró al campo, salió la jugada y pateó para un gol de campo de 57 yardas que le dio la victoria a los locales.

DCO