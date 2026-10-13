Tormenta Trudy podría alcanzar categoría 4; prevén efectos en costas mexicanas

La tormenta tropical Trudy podría convertirse en un huracán categoría 4 para el viernes y aproximarse durante el fin de semana a las costas del suroeste y centro-occidente de México, donde aumenta el riesgo de vientos intensos, lluvias y marejada ciclónica, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El organismo estadounidense prevé una rápida intensificación del fenómeno durante las próximas 72 horas, hasta alcanzar vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora el viernes 16 de octubre. La proyección contempla que mantenga esa fuerza hasta el sábado, antes de comenzar a debilitarse.

Trudy adquirió fuerza de tormenta tropical este martes 13 de octubre, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión central de mil 5 milibares. A las seis de la tarde, su centro permanecía a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, y a mil 255 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Trudy en el océano Pacífico a partir de la #DepresiónTropical Veintiuno-E . ⚠️



👉 Se mantiene en mar abierto, aun lejos de las costas: su centro se localiza a 560 km al sur de Puerto Ángel, #Oaxaca, y a 790 km al sur-sureste de Acapulco,… pic.twitter.com/a7NM9QyTal — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 13, 2026

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ciclón alcanzará la categoría de huracán durante la noche del miércoles y experimentará un fortalecimiento acelerado entre jueves y viernes, debido a condiciones oceánicas y atmosféricas extremadamente favorables para su desarrollo.

Los modelos meteorológicos respaldan ese escenario. El 90 por ciento de los integrantes del conjunto de predicciones de Google DeepMind anticipa que Trudy alcanzará la clasificación de huracán mayor, correspondiente a las categorías 3, 4 y 5 de la escala Saffir-Simpson.

Aunque existe una confianza superior al promedio sobre su intensificación, el CNH reconoce una incertidumbre considerable respecto a la trayectoria que seguirá después del jueves. Los cálculos más recientes desplazaron su posible recorrido hacia el este, lo que acercaría el centro del fenómeno a las costas mexicanas durante el fin de semana.

La evolución del huracán Simon, ubicado al noroeste de Trudy, también podría influir en su desplazamiento. Ambos sistemas interactuarán con condiciones atmosféricas que podrían reducir la velocidad de avance de la nueva tormenta a partir del jueves.

Sobre las posibles consecuencias para México, el organismo advirtió que “es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la magnitud de estos impactos”, aunque destacó que aumenta la amenaza por viento, precipitaciones y marejada ciclónica en las regiones costeras.

Por ahora, las autoridades meteorológicas estadounidenses no mantienen avisos ni vigilancias para el litoral mexicano. Sin embargo, prevén que el oleaje generado por Trudy comience a afectar sectores de la costa sur del país hacia finales de esta semana, con corrientes marinas capaces de poner en peligro la vida de las personas.

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MSL