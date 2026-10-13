Se forma la tormenta tropical Trudy frente a costas de Oaxaca y Guerrero

Se forma la tormenta tropical Trudy frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que este martes se formó la tormenta tropical “Trudy” en aguas del Océano Pacífico.

El fenómeno meteorológico se ubicó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del sistema mantiene un desplazamiento sostenido hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

El organismo meteorológico detalló que el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora , acompañados por ráfagas y rachas de viento que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

La circulación nubosa de la tormenta tropical “Trudy” reforzará significativamente la probabilidad de precipitaciones sobre las entidades del sur y sureste de México durante las próximas horas.

⚠️ Esta tarde, se formó la #TormentaTropical #Trudy en el #Pacífico. Toda la información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/25DiEAItRn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

Aunque el centro del sistema se desplaza mar adentro, sus amplias bandas nubosas generan lluvias intensas a torrenciales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, además de incrementar el oleaje y provocar rachas de viento en la franja costera del sur y suroeste del país.

De acuerdo con los reportes del SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), se prevé que el fenómeno continúe intensificándose rápidamente durante los próximos días conforme avance de forma paralela, con potencial de evolucionar a huracán categoría mayor conforme bordee las costas de Guerrero y Michoacán.

En ese sentido, las autoridades recomiendan extremar precauciones a la navegación marítima y a la población de las regiones afectadas.

En días previos, el huracán “Simon” provocó severas afectaciones e inundaciones en Acapulco. Las intensas precipitaciones asociadas a las amplias bandas nubosas de “Simon” causaron el acumulado de más de 500 milímetros de agua sobre el puerto.

Así se generaron inundaciones severas en la Zona Diamante, la avenida Costera Miguel Alemán y vialidades clave, así como deslaves, suspensión del transporte público y la activación de refugios temporales.

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JVR