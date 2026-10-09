‎Así es el desastre que causó el Huracán ‘Simon’ en Acapulco

Las lluvias asociadas al huracán Simón provocaron inundaciones, deslaves y diversas afectaciones en Acapulco, Guerrero, donde el agua ingresó a calles y zonas habitacionales, mientras que el arrastre de materiales complicó la circulación en distintos puntos del puerto.

Pese a los daños materiales, el gobierno estatal reportó saldo blanco, sin personas fallecidas ni reportes de personas no localizadas hasta el 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Gobierno de Guerrero, las precipitaciones ocasionaron afectaciones en viviendas, vehículos y locales comerciales, además de cierres parciales de vialidades e interrupciones temporales del transporte público.

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También se reportaron problemas en el suministro de energía eléctrica, por lo que las autoridades mantuvieron labores de atención y vigilancia.

Las inundaciones se registraron en distintas colonias del municipio. Entre las zonas donde se realizaron recorridos y trabajos de atención se encuentran Colosio, El Coloso, Llano Largo, Misión del Mar y Puerto Marqués, donde las autoridades dieron seguimiento a las condiciones ocasionadas por las lluvias.

#Reportando 🌀 | Lluvias intensas por efectos de #Simon provocaron severas inundaciones en #Acapulco. 🔴



⚠️⛈️ Efectos indirectos del ciclón generaron corrientes de agua que arrastraron vehículos e incrementaron de forma crítica el nivel de ríos en distintos puntos del puerto. pic.twitter.com/XEC4jfGR5C — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 9, 2026

¿Qué daños dejó el huracán Simón en Acapulco?

Las afectaciones no se limitaron a las calles inundadas. El agua y el material arrastrado por las corrientes también impactaron inmuebles y vehículos, mientras que los deslaves y derrumbes obligaron a realizar trabajos para despejar vialidades y reducir riesgos para la población.

Ante este panorama, el gobierno estatal desplegó maquinaria pesada y personal operativo para retirar escombros, liberar canales pluviales y atender los puntos con problemas de drenaje. En la colonia El Coloso, por ejemplo, se realizaron trabajos en la calle Judea para abrir un canal pluvial y mitigar el riesgo de nuevas inundaciones.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se dispuso de una fuerza de tarea de mil 683 personas, así como más de 300 vehículos y 264 unidades de maquinaria para atender las emergencias.

Además, se habilitaron preventivamente 34 refugios temporales, aunque hasta ese reporte no había sido necesario utilizarlos.

🌧️ El huracán Simón provocó inundaciones y daños en Acapulco: reportes preliminares contabilizan 20 viviendas y 150 negocios afectados, además de 60 vehículos varados.



Autoridades activaron operativos de auxilio y habilitaron 34 albergues. pic.twitter.com/QpowEajjvp — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 9, 2026

¿Cómo se encuentra Acapulco tras las lluvias?

Después de las afectaciones, las autoridades comenzaron a avanzar en la recuperación de los servicios. El Gobierno de Guerrero informó que el transporte público había restablecido aproximadamente 80 por ciento de sus operaciones, mientras continuaban las labores para normalizar la movilidad en el puerto.

Sin embargo, el saldo blanco no significó que la emergencia hubiera concluido. Las autoridades mantuvieron la vigilancia ante el pronóstico de nuevas precipitaciones y pidieron a la población evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos, además de mantenerse atenta a los avisos oficiales.

🚨⚠️Tormenta tropical Simón, provocó inundaciones en la zona Diamante de Acapulco. Aunque se aleja de Guerrero, persisten las lluvias y el oleaje de hasta 4 metros. Protección Civil habilitó más de 600 refugios y suspendieron clases en Acapulco y Costa Grande.#Acapulco #Guerrero pic.twitter.com/t8DePhnxDg — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 9, 2026

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MSL