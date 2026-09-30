Más de 80% en pérdidas por desastres

HURACANES, tormentas, lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos asociados al clima concentraron 83.6 por ciento del valor de los daños y pérdidas causados por desastres en México durante 2024, de acuerdo con el balance del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Frente a ese impacto económico, autoridades federales acordaron reforzar la investigación científica y las herramientas para anticipar amenazas vinculadas al cambio climático.

Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron un convenio de colaboración a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); este acuerdo prevé proyectos conjuntos de investigación, capacitación de personal, intercambio de información especializada y desarrollo de plataformas para apoyar la toma de decisiones.

Se dará prioridad a municipios, sectores y grupos de población en condición de mayor vulnerabilidad. Las acciones también incorporarán enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad, además de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales frente a los riesgos asociados al cambio climático.

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Durante 2024, el Cenapred contabilizó 283 eventos de desastre que ocasionaron afectaciones por 14 mil 434 millones de pesos, equivalentes a 0.046 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El organismo registró 633 defunciones relacionadas con estos sucesos, de las cuales 412 correspondieron a fenómenos hidrometeorológicos.

Entre 2000 y 2024, México acumuló pérdidas económicas estimadas en 709 mil millones de pesos por desastres, según datos de la serie histórica del Cenapred. En ese periodo, alrededor de 60 millones de personas sufrieron afectaciones directas o indirectas por daños a su patrimonio o medios de vida, mientras el número de fallecimientos llegó a 13 mil 328.

José Abraham Ortínez Álvarez, director general del INECC, señaló que la alianza permitirá ampliar la cooperación técnica y científica para comprender los efectos del cambio climático, anticipar riesgos y aportar información útil a las autoridades responsables de proteger a la población en territorios expuestos.

El director general del Cenapred, Enrique Guevara Ortiz, también planteó que la adaptación climática debe articularse con la gestión integral del riesgo de desastres. El funcionario destacó que el conocimiento especializado puede convertirse en medidas concretas para reducir impactos y elevar la capacidad de respuesta de las comunidades.

Las dos instituciones conformarán un Grupo de Trabajo Rector para coordinar proyectos, evaluar resultados y facilitar el intercambio de datos especializados. Esa instancia también impulsará medidas de fortalecimiento institucional.