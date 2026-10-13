CSP destaca condonación de multas el siguiente año

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la condonación de multas y recargos que su administración incluyó en la iniciativa del Paquete Económico de 2027 y también aseguró al empresariado que se conseguirá una reducción del déficit bajo vías responsables.

Al acompañar al órgano de representación empresarial en su 50 aniversario, la jefa del Ejecutivo Federal destacó la iniciativa en discusión en el Congreso para que el próximo año no haya recargos en el pago de deudas ante el Estado, sin importar el monto.

“La continuidad del programa de regularización fiscal, esta es una gran noticia para ustedes. El día de hoy se va a aprobar la Ley de Ingresos y le propuse a las Secretaría de Hacienda que el próximo año a todos, sin tener límite, quienes tengan deudas con el fisco pueden pagar sin recargos. ¿Cómo le llaman? Sin multas, sin recargos, sin nada. El próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo a cualquier monto” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el 50 aniversario del CCE, el 13 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Busca reducir déficit ‘de una manera responsable’

Luego de que el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, expresara inquietudes sobre el déficit, en el que observa uno de los factores para que México salga adelante, la Presidenta se dijo comprometida con la reducción de este indicador, aunque advirtió que la tarea es compleja.

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“Vamos a bajar el déficit. Tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable, no prometer lo que no podemos hacer, pero lo estamos haciendo de una manera responsable”, aseveró.

Para alcanzar tal objetivo, sostuvo, se tomarán en cuenta las observaciones derivadas del diálogo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las calificadoras, así como lo anotado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su valoración positiva de la economía mexicana y sus proyectos de los siguientes años.

Sheinbaum destaca acuerdos con sector privado

Durante su mensaje, la mandataria federal remarcó que los logros de su gobierno fueron alcanzados, en parte, por la cercanía, confianza y colaboración con el sector privado y las inversiones que se han visto fortalecidas.

“Así que yo vengo aquí a celebrar con ustedes los acuerdos que hemos tenido con el sector empresarial, particularmente con el Consejo” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza. ı Foto: Cuartoscuro

Destacó el abanico de cambios que su administración emprendió y que han favorecido la inyección de capital, como la apertura de la ventanilla única, en donde se dan 60 días para aprobar los proyectos que lleguen y agilizar los trámites con los que deben de cumplir. Esto, expuso, ya sacó adelante 20 proyectos.

“Eso sin contar toda la inversión privada que tienen ustedes y que estamos buscando facilitar a través de incentivos para la inversión y también a través de mecanismos que permitan tener todos los permisos de manera pronta y expedita”, destacó.

Sheinbaum Pardo resaltó ante el CCE que México es el séptimo de los miembros de la OCDE en cuanto a crecimiento económico, por encima de países como Colombia, Turquía, Polonia.

Al cierre, comentó que aún hay asuntos por destrabar para sacarlos adelante. “Por eso yo creo que hay mucho que celebrar. Mucho que trabajar conjuntamente y mucho que avanzar. Así que muchas gracias a todos, a todas. Como lo digo siempre, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo”, dijo.

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cehr