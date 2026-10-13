Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos para infraestructura y facilidades fiscales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión pública y mixta de 8.4 billones de pesos destinada a proyectos de infraestructura para los próximos cuatro años.

Durante el 50 Aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria destacó que esta cifra busca impulsar la economía nacional en un contexto internacional complejo.

“Eso sin contar toda la inversión privada que tienen ustedes y que estamos buscando facilitar a través de incentivos para la inversión y también a través de mecanismos que permitan tener todos los permisos de manera pronta y expedita”, indicó la presidenta durante el 50 Aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Asimismo, Claudia Sheinbaum informó la aprobación de la Ley de Ingresos, la cual incorporará para el próximo año un programa de regularización fiscal. Esta medida permitirá a cualquier contribuyente saldar sus adeudos con el fisco sin pago de multas ni recargos, independientemente del monto adeudado.

Dentro del paquete de inversiones presentado ante el sector empresarial, se destinan 700 mil millones de pesos a la red carretera e infraestructura vial. Por su parte, los proyectos de trenes de pasajeros, el Tren Maya de carga y la consolidación del Tren Interoceánico sumarán 886 mil millones de pesos.

Para el sector energético, el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla 2 billones de pesos bajo esquemas de inversión pública y mixta. Adicionalmente, el área de generación eléctrica contará con 794 mil 109 millones de pesos, mientras que la red de gasoductos requerirá 140 mil 905 millones de pesos.

El proyecto contempla también la recuperación petroquímica mediante licitaciones abiertas en complejos como Coatzacoalcos, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y Escolín . En materia de recursos hídricos, los proyectos estratégicos de agua recibirán 180 mil millones de pesos a través de esquemas de financiamiento habilitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el rubro de infraestructura marítima se asignan recursos a diversos puertos. El plan considera montos de 408 mil millones, 133 mil millones y 274 mil millones de pesos. En tanto, el programa Viviendas para el Bienestar articulará tres billones de pesos para concretar 12 millones de acciones de vivienda en cuatro años.

El plan incluye el desarrollo tecnológico del proyecto Coatlicue, orientado a construir una supercomputadora de alta capacidad. En materia digital, el gobierno busca avanzar con el Banco de México (Banxico) y la banca comercial en la disminución del uso de efectivo mediante herramientas como Codi y la Ley de Economía Digital.

Claudia Sheinbaum presenta plan de infraestructura por 8.4 billones de pesos. ı Foto: Especial.

Sheinbaum resaltó que la Ventanilla Única de la oficina de Presidencia autoriza proyectos de inversión en un plazo máximo de 60 días, registrando más de 20 proyectos aprobados. La mandataria puntualizó que los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren un crecimiento económico anual de 3.6% a agosto, impulsado por el desarrollo de infraestructura y el sector de electrónicos.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR