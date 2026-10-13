‘No estamos de brazos cruzados’, afirma Sheinbaum a trabajadores del IMSS

Frente a las quejas salariales y sobre desabasto que llevaron a personal del IMSS a protestar en las calles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no está “cruzado de brazos”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó avances de su administración en materia de salud, como la construcción de 34 hospitales, la rehabilitación de 650 quirófanos, la adquisición de equipo, que han llevado al crecimiento de consultas y cirugías a la población.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que aún hay tareas por concretar y por ello es que emprendió una gira para visitar los hospitales, en este caso, del IMSS Bienestar, para identificar las contrataciones pendientes del personal.

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos 2 años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país. Todavía nos falta, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el recorrido por el el bienestar, nos faltan muchos médicos que todavía tienen contratos anuales con mejores sueldos que los que deben ser”, dijo.

Confirmó que habrá un incremento a las becas de los residentes, quienes actualmente perciben menos del salario mínimo, a pesar de enfrentar la mayor carga de trabajo, incluso más que los especialistas.

Otra falla identificada, dijo, es la distribución de los medicamentos e insumos, respecto de lo cual refirió que algunos retrasos también se deben al incumplimiento por parte de los proveedores.

“Y resolver problemas de distribución de medicamentos que todavía tenemos que resolver más que de compra, que en algunos casos sí fallan proveedores, pero de la distribución de los almacenes directamente al centro de salud o al hospital. Mucho de ellos lo hemos resuelto en el caso del IMSS Bienestar con las rutas de la salud”, dijo.

Remarcó que el objetivo es dejar un sistema de salud más ágil y en el que ya se haga uso de las facilidades que otorga la tecnología.

“Hoy hay inteligencia artificial, no puede ser que sigamos operando como hace 30 años… Nosotros queremos dejar un sistema de salud que esté completamente automatizado desde el proveedor, el centro de salud, el almacén hasta la distribución de los medicamentos. Para ello hay que digitalizar todos los centros de salud, todos los hospitales, hacer expedientes médicos y poder avanzar en un sistema de última generación para que no haya problemas en la distribución”, destacó.

De allí destacó el diagnóstico anunciado el lunes por el director del IMSS, Zoé Robledo, para realizar un recorrido “piso por piso” en más de 270 hospitales para identificar deficiencias, materiales y personal que haga falta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que, aunque existan estos problemas, signifique que el sistema de salud enfrenta una crisis y acusó que desde la oposición se ha “aprovechado” de esta situación.

Respecto a las denuncias sobre la falta de medicamentos en hospitales militares, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que hay 80 por ciento de existencia de fármacos en sus unidades y lo consideró adecuado para satisfacer las necesidades del Ejército y sus familias.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las Fuerzas Armadas manejan un esquema de abastecimiento de medicamentos distinto al del sector salud.

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FGR