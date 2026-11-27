Juan Manuel Partida Valdez probó la nueva línea de comunicación de la agencia estadounidense para reportar presuntos nexos con el narcotráfico

El periodista Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, contactó la nueva línea de denuncia habilitada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y recibió respuesta apenas dos minutos después de enviar su primer mensaje.

En entrevista con Radio Fórmula, el comunicador relató que envió un mensaje a las 10:14 horas, tiempo de Culiacán, y recibió respuesta de la agencia estadounidense a las 10:16 horas de este viernes 27 de noviembre.

Partida Valdez explicó que utilizó el canal de WhatsApp para proporcionar información sobre funcionarios que, según sus señalamientos, tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico en Sinaloa.

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También aseguró que continuará compartiendo nuevos elementos con las autoridades estadounidenses.

“Me contestaron de inmediato. Están contestando perfectamente bien, estamos abundando”, señaló durante la entrevista.

Contacté a la @DEAHQ en su línea de whatsapp contra narco políticos mexicanos.

Estoy harto de los gobiernos de morena que son cómplices de los cárteles.

Apúntenme en la lista de "traidores".

Número de whatsapp 1 (858) 298-5670. pic.twitter.com/Ewx7Wk4Bs2 — Juan Manuel Partida Valdez (@PartidaV) November 26, 2026

Partida Valdez indicó que entre los nombres que mencionó a la agencia se encuentran el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez y la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa aseguró que algunos de los políticos mencionados ya estarían bajo investigación de la DEA, por lo que su intención es aportar nuevos elementos a las indagatorias.

“No les llevé el hilo negro, los nombres que les mencioné ya los conocen. Tienen a esos políticos bajo investigación ya; yo estoy por mandarles nuevos elementos”, declaró.

También explicó que entre la información que pretende compartir se encuentran notas periodísticas basadas, según dijo, en datos que le proporcionaron elementos de inteligencia militar. Estas estarían relacionadas con presuntos desacuerdos entre mandos militares y funcionarias de Sinaloa.

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MSL